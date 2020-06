DIETROFRONT! I GUANTI “AUMENTANO IL RISCHIO DI INFEZIONE” - SECONDO L’OMS INDOSSARLI PUÒ PORTARE ALL’AUTOCONTAMINAZIONE O ALLA TRASMISSIONE DEL VIRUS. QUINDI NON METTETELI NEMMENO PER ANDARE AL SUPERMERCATO, NONOSTANTE LE AUTORITÀ SANITARIE FINORA DICESSERO IL CONTRARIO - “SÌ ALLA MASCHERINA”, DOPO MESI GHEBREYESUS E COMPARI DICEVANO CHE NON SERVIVA A NIENTE, ORA SI SONO CONVINTI CHE È UTILE…

Susanna Picone per www.fanpage.it

tedros adhanom ghebreyesus

Sì alla mascherina protettiva, no ai guanti che non sono utili neppure quando si va a fare la spesa al supermercato. A non raccomandare l’uso di guanti da parte delle persone in comunità è l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), che in una sezione del suo sito risponde alle domande sull'uso di mascherine e guanti durante l'emergenza sanitaria. Secondo l’Oms, l’uso di guanti può “aumentare il rischio di infezione, dal momento che può portare alla auto-contaminazione o alla trasmissione ad altri quando si toccano le superfici contaminate e quindi il viso”.

guanti monouso

guanti e mascherina

Nei supermercati raccomandati i distributori di gel igienizzante

Pertanto, l’Organizzazione mondiale della Sanità ritiene siano altre le misure da adottare per proteggersi dal contagio da coronavirus. “In luoghi pubblici come i supermercati, oltre al distanziamento fisico, l'Oms raccomanda l'installazione di distributori di gel igienizzante per le mani all'ingresso e all'uscita. Migliorando ampiamente le pratiche di igiene delle mani, i paesi possono aiutare a prevenire la diffusione del nuovo coronavirus", chiarisce l’Organizzazione mondiale della Sanità, che raccomanda comunque sempre di "contattare le autorità locali sulle pratiche raccomandate nella propria area".

guanti e mascherina 3

Le linee guida sulle mascherine dell'Oms

GHEBREYESUS XI JINPING

A proposito, invece, delle mascherine l’Oms ha di recente pubblicato delle nuove linee guida raccomandando i governi ad incoraggiare l’uso delle mascherine protettive dove c’è un’ampia diffusione del virus e la distanza fisica è difficile da mantenere, come i trasporti pubblici, i negozi o in altri ambienti chiusi e affollati. L’Oms ha comunque ribadito che le mascherine "da sole non vi proteggeranno contro il Covid-19″.

guanti e mascherina 4 il direttore generale dell'oms tedros adhanom ghebreyesus guanti e mascherina 1 Naomi all'aeroporto, guanti e mascherina guanti e mascherina 2