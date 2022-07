17 lug 2022 17:53

DIN DON: È ARRIVATO IL BOLLETTINO – OGGI 67.817 NUOVI CASI (IERI SONO STATI 89.830 E DOMENICA SCORSA 79.920) E 79 MORTI (IERI 111), CON 297.754 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SALE LEGGERMENTE AL 22,6% – I POSTI LETTO OCCUPATI NEI REPARTI COVID ORDINARI AUMENTANO DI 142 UNITÀ, MENTRE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA SONO 2 IN MENO DI IERI – NUMERI CHE CERTIFICANO L'INIZIO DEL CALO DELLA CURVA EPIDEMICA IN ITALIA…