DIN DON, È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – NELLE ULTIME 24 ORE SONO STATI REGISTRATI 34.444 CONTAGI, IN NETTO CALO RISPETTO A IERI (MA È DOMENICA). I MORTI SONO STATI 41 E IL TASSO DI POSITIVITÀ È AL 20,2% - CRESCONO I RICOVERI ORDINARI (+210) E ANCHE QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA (+25)

Ida Artiaco per www.fanpage.it

I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 sono 34.444, in netto calo rispetto ai 43.716 contagi di ieri. Sono questi i dati del bollettino del ministero della Salute di oggi, domenica 9 ottobre. Il totale dei contagi da inizio pandemia raggiunge quota 22.815.736. I decessi per Covid sono stati 41 nell'ultima giornata per un totale di 177.519 vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 170.238 tamponi tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 20,2%. I casi attuali sono 507.891, i guariti invece sono 22.130.326.

I contagi in Italia Regione per Regione

Nella giornata di oggi sono 34.444 i contagi di Covid-19 per un totale di 22.815.736 casi da inizio pandemia. Di seguito la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Lombardia: +6.231

Veneto: +4.658

Campania: +1.935

Lazio: +3.023

Emilia Romagna: +3.794

Sicilia: +1.090

Piemonte: +3.672

Puglia: +1.122

Toscana: +1.809

Marche: +989

Liguria: +903

Abruzzo: +895

Calabria: +737

Friuli-Venezia Giulia: +833

Sardegna: +416

Umbria: +888

P.A Bolzano: +470

P.A Trento: +585

Basilicata: +165

Molise: +140

Valle d'Aosta: +89

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 170.238 tamponi tra molecolari e test antigenici rapidi. Il tasso di positività si attesta al 20,2%.

Ricoveri in area medica e terapia intensiva

I pazienti ricoverati per Covid in area medica sono 5.699 (+210 rispetto a ieri); +17 sono ricoverati in terapia intensiva, con 25 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Le vaccinazioni Covid in Italia

Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, sabato 8 ottobre, sono state somministrate fino ad ora 140.989.023 dosi. Sono 48.693.607 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,18% della popolazione interessata. Sono 40.180.319 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,23% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. Sono 3.505.819 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sono 1.406.892.