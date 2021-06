DIN-DON, E’ ARRIVATO IL BOLLETTINO: OGGI 1.325 NUOVI CASI E 37 DECESSI – I TAMPONI EFFETTUATI SONO 200.315 CON IL TASSO DI POSITIVITA’ ALLO 0,7% (INVARIATO RISPETTO A IERI) – L’ANDAMENTO SEMBRA UN BUON SEGNALE: IN CONFRONTO ALLO STESSO GIORNO DELLA SCORSA SETTIMANA IL NUMERO DI CASI E DECESSI E’ DIMINUITO - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 44 MILIONI, CON 14,8 MILIONI DI PERSONE CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (IL 27,31% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)...

Paola Caruso per www.corriere.it

BOLLETTINO 17 GIUGNO 2021

Sono 1.325 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +1.400). Sale così ad almeno 4.249.755 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 37 (ieri sono stati 52), per un totale di 127.190 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.023.957 e 4.533 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 5.399). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 98.608 — quindi sotto la soglia di 100 mila —, pari a -3.247* rispetto a ieri (-4.051 il giorno prima).

TAMPONI RAPIDI VACANZE COVID TESTED

I tamponi e lo scenario

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 200.315, ovvero 2.858 in meno rispetto a ieri quando erano stati 203.173. Mentre il tasso di positività è 0,7% (l’approssimazione di 0,66%); invariato rispetto a ieri quando era 0,7%.

Meno contagi in 24 ore rispetto a ieri, con un rapporto di casi su tamponi che uguale a quello del giorno prima: 0,7%. Il «picco settimanale» della curva in oscillazione c’è stato ieri, mercoledì. Come la scorsa settimana, oggi la curva inizia a scendere, in anticipo rispetto al comportamento dei mesi scorsi (il picco era il giovedì a maggio e aprile e il venerdì a marzo). Un andamento che sembra un buon segnale. La situazione migliora, come dimostra il confronto con lo scorso giovedì (10 giugno) — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati +2.079 casi con un tasso di positività dell’1%: infatti ci sono meno nuove infezioni del 10 giugno. Il miglioramento si osserva anche sui dati settimanali (9-15 giugno), come indica il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe: -25,2% i nuovi casi rispetto alla settimana prima, -12,4% i decessi, -28,9% i ricoveri e -26,7% le terapie intensive.

Vaccino Covid

I vaccinati

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 44 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 14,8 milioni (27,31% della popolazione over 12).