1 – ANTONELLA VIOLA CONTRO IL VINO: "QUESTO È CRIMINALE", L'ATTACCO A BASSETTI

ANTONELLA VIOLA CON IL SUO LIBRO

Antonella Viola si improvvisa ancora nutrizionista. Dopo aver sollevato la polemica, l'immunologa se la prende nuovamente con il vino e contro coloro che lo difendono.

"Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare. Un medico che si fa il selfie col bicchiere (è il caso di Matteo Bassetti, ndr) dovrebbe andare a studiare. Politici come Salvini sono stati aggressivi contro di me. Pensiamo alle ragazze che per familiarità hanno un rischio elevato di tumore, con che coraggio diciamo che bere due bicchieri di vino non è un problema? Questo è criminale".

matteo bassetti con un bicchiere di vino

Intervistata per Repubblica, la Viola definisce dannosi gli alcolici. "Possiamo decidere di fare eccezioni, ma l'etanolo è cancerogeno, lo sostiene l'Oms".

E pensare che la Viola è la stessa che promuove il digiuno intermittente. "Da un paio di anni ho iniziato a inserire nella mia routine alimentare ore di digiuno e questa è diventata un’abitudine che seguo almeno 4 giorni a settimana". Figuriamoci poi il vino: "Bevo solo un bicchiere nelle occasioni speciali e cerco di inserire 16 ore di digiuno almeno 4 volte a settimana. E mi sento così in forma che ho ripreso ad allenarmi". […]

2 – Il POST FACEBOOK DI BASSETTI

Dalla pagina facebook di Matteo Bassetti

Dopo aver fatto un selfie con un bicchiere di vino rosso, la divulgatrice scientifica (così si definisce su Wikipedia) ha detto che devo tornare a studiare. Oggi lo rifaccio non perché voglio invogliare alcuno a bere alcolici non responsabilmente, conoscendo bene i danni, anche cancerogeni, che può causare l’etanolo.

post di matteo bassetti contro antonella viola

Lo rifaccio perché il vino, e non altri alcolici, ha anche un’azione, dimostrata scientificamente, antiossidante e antinvecchiamento oltre che fibrinolitica e antitrombotica. Inoltre il vino è parte integrante della nostra tradizione e della nostra cultura.

L’invito è quindi quello di evitare abusi bevendo vino saltuariamente e responsabilmente. La biologa tuttologa che gioca a fare la nutrizionista (senza averne la minima competenza) demonizzando il vino tout court, studia e dice solo quello che le interessa per vendere libri e ospitate TV. Prima di parlare del mio curriculum, dei miei studi e delle mie competenze si sciacqui la bocca (magari con un buon amarone) e torni sui libri. E ci stia almeno tanto quanto dall’estetista e dal trucco/parrucco.

