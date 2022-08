25 ago 2022 12:10

DOPO I PIPISTRELLI E LE SCIMMIE SIAMO PASSATI AI POMODORI – IN INDIA UNA NUOVA FORMA INFLUENZALE CHIAMATA "TOMATO FLU" STA CREANDO ALLARME – UN'OTTANTINA DI BAMBINI SOTTO I 5 ANNI SONO STATI RICOVERATI PER UNA MALATTIA CARATTERIZZATA DA BOLLE ROSSE CHE SI TRASFORMANO IN ULCERE, SIMILI A PICCOLI POMODORI – SEMBREREBBE ESSERE UNA VARIANTE DELL'INFEZIONE MANI-BOCCA-PIEDE…