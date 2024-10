18 ott 2024 14:23

PER DORMIRE BENE, LA SCELTA DELLE LAMPADE IN CAMERA DA LETTO È FONDAMENTALE – IL CERVELLO HA UN OROLOGIO BIOLOGICO PROGRAMMATO PER REAGIRE ALLA LUCE DEL SOLE, E REGOLA L’ATTIVITÀ GIORNALIERA IN BASE AL COLORE DI QUELLA LUCE, ATTRAVERSO LA PRODUZIONE DI ORMONI. LUCE BIANCA-BLU SIGNIFICA CHE È IL MOMENTO DI ESSERE SVEGLI E ATTIVI, LUCE ROSATA INDICA CHE È TEMPO DI RIPOSARSI. IN CAMERA, NIENTE SMARTPHONE E TONALITÀ CALDE...