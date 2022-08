ESTATE ATTENTI ALLA LINEA! - I DIETOLOGI AVVERTONO: ENTRO LA FINE DELL'ESTATE POTRESTE RITROVARVI CON 3-5 CHILI IN PIÙ! LA COLPA È DEL CALDO, CHE RALLENTA IL METABOLISMO, FACENDO INGRASSARE ANCHE MANGIANDO MENO, MA ANCHE PER TUTTI I GELATI, SPRITZ E APERITIVI VARI SPAPARANZATI SOTTO L'OMBRELLONE - I CONSIGLI DEL NUTRIZIONISTA GIORGIO CALABRESE PER EVITARE DI SVACCARE: CARBOIDRATI SOLO A PRANZO, MANGIARE TANTE VERDURE E…

Estratto dell'articolo di Barbara Carbone per “il Messaggero”

L'estate fa male alla linea. Superata la temuta prova costume la strada non è certo in discesa. Il vero banco di prova arriva a settembre quando, avvertono i dietologi, l'ago della bilancia potrebbe segnare dai 3 ai 5 chili in più. […] Con il caldo il metabolismo rallenta e, di conseguenza, si ingrassa anche mangiando meno.

A metterci in guardia dalle insidie delle vacanze è Giorgio Calabrese, docente di Alimentazione e Nutrizione Umana e presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare del ministero della Salute. «In vacanza è un sacrosanto diritto concedersi piccoli peccati di gola ma senza esagerare - dice Calabrese- Fortunatamente per rimediare a qualche sgarro esistono degli escamotage. Intanto saper compensare i pasti giornalieri." […]

Per salvare la linea anche in vacanza, il guru della dieta mediterranea, consiglia di assumere dolci o carboidrati complessi solo al mattino o a pranzo, preceduti o seguiti da un po' di movimento. […]

«Se la sera vogliamo concederci un dolce o qualche alcolico, scegliamo di cenare con un'insalata mista, magari con tonno o pollo grigliato sfilettato, senza pane - spiga Calabrese - I carboidrati, fermentando, fanno alzare il tasso alcolico e l'indice glicemico. Le fibre di insalate ed ortaggi, anche cotti, riducono invece l'assorbimento degli zuccheri e abbassano l'indice glicemico e l'insulina». […]

[...] Chi trascorre le vacanze al mare ha un alleato in più perché l'acqua del mare, essendo ricca di iodio, stimola il corretto funzionamento del metabolismo. […]

«Giocare in spiaggia a beach volley, con la palla o fare un giro in canoa ci consente di consumare più di 500 calorie in meno di mezz' ora» spiega Calabrese. Fondamentale nei mesi caldi è bere tanta acqua. Almeno due litri al giorno […] Con le temperature torride di questi giorni sudiamo di più e perdiamo tanti liquidi. Sudare non vuol dire dimagrire.

Nei liquidi persi ci sono anche quelle vitamine e minerali che il corpo utilizza nel metabolismo lipidico per bruciare i grassi. La perdita di liquidi genera inoltre una carenza di potassio responsabile delle «gambe e caviglie gonfie». D'estate a tavola non dovrebbero mai mancare alimenti ricchi di potassio come banane, avocado, aglio, funghi e verdure. Da limitare invece il consumo di sale. […]

