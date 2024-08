15 ago 2024 10:36

ESTATE FERMI! - NON FARE A FERRAGOSTO QUELLO CHE NON HAI FATTO IN INVERNO - IL SALVA-VITA DEL PROF. COSIMO COMITO: “SE IO NON GIOCO REGOLARMENTE A TENNIS, NON POSSO UNA MATTINA ANDARE A FARE UNA PARTITA DI UN’ORA CON UNA TEMPERATURA DI 35 GRADI. VI È IL RISCHIO CONCRETO DI AVERE UN INFARTO - PER LO STESSO MOTIVO POSSONO AUMENTARE GLI ICTUS PERCHÉ IL SANGUE ARRIVA PIÙ DIFFICILMENTE AL CERVELLO - MA ALLORA COSA SI PUÒ FARE IN QUESTE ESTATE SEMPRE PIÙ TORRIDA? PRIMO SPORT: BERE ALMENO UN BICCHIERE DI ACQUA OGNI ORA…”