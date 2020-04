FARE IL LOCKDOWN NEL MODI GIUSTO - IN INDIA CI SONO 1000 MORTI SU 1,4 MILIARDI DI PERSONE. UN NUMERO IRRISORIO RISPETTO A ITALIA E STATI UNITI. QUAL È IL SEGRETO? LE STIME CHE PREVEDEVANO 150 MILIONI DI CONTAGI SONO STATE SMENTITE, VISTO CHE IN TUTTO I CASI SONO AL MOMENTO 31.360. SECONDO IL PRIMO MINISTRO MODI, IL SEGRETO È NEL BLOCCO PRECOCE, DECISO CON SOLI 519 CASI. IN ITALIA ABBIAMO CHIUSO QUANDO NE AVEVAMO PIÙ DI 9.000

Alice Mattei per https://it.businessinsider.com/

Di questi tempi tutto il mondo guarda all’India: come è stato possibile che uno dei Paesi più popolosi del mondo, con città sovrappopolate e sovraffollate, con un ampia fetta di popolazione che vive in povertà, abbia evitato l’esplosione della bomba Covid? Come è stato possibile che un paese con problemi sanitari e igienici enormi, abbia contenuto la diffusione del CoVid19?. Perché le stime che prevedevano più di 150 milioni di contagi nel subcontinente sono state smentite?

A quanto sembra, il peggio è stato scongiurato grazie a un blocco precoce e rigidissimo: in tutto l’India ha riportato 31.360 casi di coronavirus e 1.008 decessi, ovvero circa 0,76 decessi per milione. Negli USA, tanto per avere un termine di paragone, l’indice per milione è di 175.

Secondo il primo ministro Narendra Modi, la ragione del contenuto allarme sanitario in India sta nel fatto che il blocco nazionale è stato deciso in modo precoce, ossia non appena si sono presentati i primi casi: si è chiuso tutto quando i contagi tracciati erano sono 519. In Italia, tanto per dare un paragone, si è chiuso tutto superati i 9.000 casi.

