28 giu 2021 18:23

FERMI TUTTI: GLI ANTICORPI PRODOTTI DAI VACCINI A MRNA (PFIZER E MODERNA) POTREBBERO DURARE ANNI – SECONDO UNO STUDIO DELLA WASHINGTON UNIVERSITY DI SAINT LOUIS LA MAGGIOR PARTE DELLE PERSONE IMMUNIZZATE CON I VACCINI A MRNA POTREBBE NON AVERE BISOGNO DI RICHIAMI, A MENO CHE NON CI SIANO MUTAZIONI RADICALI DEL VIRUS. MENTRE PER COLORO CHE SONO STATI INOCULATI CON I VACCINI A VETTORE VIRALE…