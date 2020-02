FERMI TUTTI: C’È UN ALTRO ITALIANO POSITIVO AL CORONAVIRUS NELLA “DIAMOND PRINCESS”. NELLE PROSSIME ORE I NOSTRI CONNAZIONALI (TRANNE LA PERSONA INFETTA) SARANNO RIPORTATI A CASA - A SANREMO UN UOMO SI È MESSO IN ISOLAMENTO VOLONTARIO DOPO ESSERE SBARCATO IN CAMBOGIA DA UN'ALTRA NAVE: LA ‘WESTERDAM’, DOVE C’ERANO 4 ITALIANI

Da www.ilsecoloxix.it

diamond princess 4

Un uomo residente a Sanremo è in isolamento volontario nella sua abitazione dopo essere sbarcato in Cambogia dalla nave Westerdam, dove erano stati segnalati casi di coronavirus; sulla stessa nave c'erano altri 4 italiani: uno è rientrato in Germania, non presenta sintomi ed è anche lui in isolamento volontario domiciliare; nella stessa condizione un altro, rientrato in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sarebbero ancora a bordo della nave, in attesa del risultato dei test e in procinto di tornare direttamente in Brasile.

coronavirus 2

Per quanto rigurda l'altra nave su cui sono stati trovati casi di coronavirus, la Diamond Princess, un cittadino italiano è risultato positivo al test del coronavirus, come ha confermato la Protezione Civile.

westerdam 1

Le attività di gestione dell'emergenza da parte del Comitato operativo della Protezione civile, presieduto dal capo dipartimento, Angelo Borrelli, proseguono: il lavoro, in stretta collaborazione con i ministeri degli Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani attualmente imbarcati sulla nave da crociera.

westerdam

Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie.

westerdam sbarco in cambogia

Il ministro della Salute, Katsunobu Kato, durante una conferenza, ha annunciato che il processo di sbarco dalla nave Diamond Princess, ancorata nella baia di Yokohama, per quei passeggeri che risulteranno negativi al coronavirus inizierà da mercoledì e si completerà entro tre giorni. Il ministro ha confermato che i test sono stati condotti su tutti i circa 3200 passeggeri della nave, e gli esiti dei laboratori sulla totalità degli occupanti verranno resi noti entro venerdì.

diamond princess coronavirus 1 diamond princess in quarantena 4 coronavirus strade vuote a pechino per il coronavirus diamond princess in quarantena 2 diamond princess in quarantena 1 disinfestazione di massa a wuhan 6 diamond princess in quarantena bandiera giapponese sulla diamond princess in quarantena 1