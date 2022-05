6 mag 2022 09:01

FIALE ROTTE - LA FDA, L’AGENZIA DEL FARMACO STATUNITENSE, LIMITA L’UTILIZZO DEL VACCINO DI JOHNSON & JOHNSON: C’È IL RISCHIO DI “RARE MA GRAVI TROMBOSI”. IL CENTRO AMERICANO PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE RACCOMANDA DI USARE PFIZER O MODRENA: IL FARMACO MONODOSE PRODOTTO DA JANSSEN D’ORA IN AVANTI SARÀ UTILIZZATO SOLO PER CHI SI RIFIUTA DI FARE IL VACCINO A MRNA…