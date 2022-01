VI SIETE ABBUFFATI DURANTE LE FESTE E ADESSO LA BILANCIA SEGNA QUATTRO CHILI IN PIÙ? NON DISPERATE, SE SEGUITE UNA DIETA E AUMENTATE L’ESERCIZIO FISICO VI POTETE RIMETTERE IN FORMA IN DUE SETTIMANE – EVITATE IL DIGIUNO E PROGRAMMATE UN’ALIMENTAZIONE PRIVA DI ZUCCHERI E ALCOL – NO ALLE FRITTURE E A PANE E PASTA MANGIATI INSIEME. RICORDATEVI DI BERE PER DEPURARVI E PER MERENDA…