Paolo Russo per "la Stampa"

< >. Il ministro della salute Roberto Speranza al Senato lo dice a chiare lettere che non e il momento di abbassare la guardia. E mentre sul vaccino conferma l'alleanza a quattro con Francia, Germania e Olanda, perche < >.

Sulle misure restrittive Speranza lascia pochi margini di allentamento. Il Dpcm che ha sancito le riaperture del 18 maggio scade domenica e il ministro ha annunciato un nuovo decreto che confermera l'obbligo del distanziamento, delle mascherine nei luoghi chiusi, della quarantena per positivi e casi sospetti e il divieto di assembramenti.

< >. Una gelata per ristoratori, negozianti, balneari e quant' altri che speravano in un allentamento delle linee guida allegate al vecchio Dpcm. Anche sui viaggi da e per paesi extra Schengen Speranza frena.

< >. Ma poi confessa che, < >. Come il via libera al campionato di serie A, ai centri estivi a partire dal 15 giugno, mentre < > e la riapertura delle scuole a settembre.

Ancora da decidere la ripresa per centri termali, parchi tematici e rifugi alpini, mentre una < > ci sara per congressi e fiere. Ma se bisogna essere pronti a una possibile seconda ondata epidemica e se e necessario recuperare il milione e passa di prestazioni sanitarie bloccate dal Covid, allora, annuncia Speranza, < >.

Il Ministro non nomina ne il Mes ne il recovery fund, ma al Ministero si sta gia lavorando a un piano da 20-25 milioni di euro per riammodernare gli ospedali, stabilizzare le recenti assunzioni e potenziare la medicina del territorio. Sul fronte vaccini arriva anche la conferma dell'alleanza a quattro, ma la strategia si decidera domani nel vertice tra i ministri della Salute dell'Ue.

Al quale Speranza si presentera portandosi in tasca l'opzione per quelli della Johnson&Johnson e dell'AstraZeneca, che lo sta sperimentando insieme all'universita di Oxford e alla nostra Irbm. < >, ammette il super-consulente di Speranza, Walter Ricciardi. < >, e la previsione.

Supportata dalla presa d'atto < >. Alla corsa per scoprire il vaccino si affianca pero anche quella per poi produrlo. Cosa mica semplice, perche come precisa il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, < >. < >. Il leader degli industriali farmaceutici pero non ha dubbi: < >. Da qualsiasi nazione provenga.

