Articolo del “Washington Post” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

coronavirus al microscopio 5

Ci sono buone probabilità che il coronavirus non sparisca mai, leggiamo in un lungo articolo pubblicato sul giornale di proprietà del fondatore di Amazon Jeff Bezos, il Washington Post. Anche dopo la scoperta e la diffusione di un vaccino, il coronavirus rimarrà probabilmente per i decenni a venire, circolando tra la popolazione mondiale. Gli esperti chiamano queste malattie endemiche - resistendo ostinatamente agli sforzi per debellarle. Pensate al morbillo, all'HIV, alla varicella.

LA PRIMA PAGINA DEL NEW YORK TIMES CON L'ELENCO DEI MORTI DI CORONAVIRUS

E' una prospettiva, ma gli esperti di epidemiologia, di pianificazione dei disastri e di sviluppo dei vaccini dicono che abbracciare la realtà è cruciale per la prossima fase della risposta pandemica dell'America. La natura a lungo termine del covid-19, dicono, dovrebbe servire come una chiamata alle armi per i cittadini, una tabella di marcia per i miliardi di dollari che il Congresso sta spendendo.

coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 12

Con tutto il resto incerto, la persistenza del virus è una delle poche cose su cui possiamo contare per il futuro. Ciò non significa che la situazione sarà sempre così terribile. Ci sono già quattro coronavirus endemici che circolano in continuazione, causando il comune raffreddore. E molti esperti pensano che questo virus diventerà il quinto - i suoi effetti diventano sempre più blandi man mano che l'immunità si diffonde e il nostro corpo si adatta ad esso nel tempo. Per ora, però, la maggior parte delle persone non è stata infettata e rimane suscettibile.

coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 13

E la malattia altamente trasmissibile è aumentata nelle ultime settimane, anche nei Paesi che inizialmente erano riusciti a sopprimerla "Questo virus è qui per rimanere", ha detto Sarah Cobey, un'epidemiologa e biologa evoluzionista dell'Università di Chicago. "La domanda è: come possiamo convivere con questo virus in modo sicuro? La lotta contro le malattie endemiche richiede una riflessione a lungo termine, uno sforzo sostenuto e un coordinamento internazionale. L'eliminazione del virus potrebbe richiedere decenni, se dovesse accadere.

sarah cobey

Tali sforzi richiedono tempo, denaro e, soprattutto, volontà politica….La gente continua anche a parlare di ritorno alla normalità, ha detto Natalie Dean, una biostatistica sulle malattie dell'Università della Florida. Ma un futuro con un coronavirus duraturo significa che la normalità non esiste più. "Trovando modi diversi per adattarsi e scoprire cosa funziona, è così che inizieremo a recuperare parti della nostra società e della nostra vita", ha detto. L'America si trova ora in un momento di transizione.

coronavirus al microscopio 4

Le infezioni stanno diminuendo in alcuni stati, anche se aumentano in altri con preoccupanti punti caldi emergenti. Ciò che manca durante questo intermezzo, dicono gli esperti, è un senso di urgenza….Negli anni a venire, i robot e le linee automatizzate potrebbero diventare onnipresenti negli stabilimenti di confezionamento della carne, che hanno vissuto alcune delle peggiori epidemie del Paese. Le famiglie potrebbero dover effettuare test diagnostici di routine prima delle visite ai nonni. E andare al lavoro mentre si è in malattia può non essere più visto come un atto di ammirevole spirito americano, ma piuttosto come una minaccia per i colleghi e per la linea di fondo….

michael t. osterholm

Più immediatamente, gli Stati dovrebbero utilizzare questo tempo per creare sistemi di risposta rapida e protocolli. Con la riapertura di centinaia di città e contee, pensate a ciascuna di esse come a un mini laboratorio che fornisce dati preziosi su ciò che funzionerà contro il virus nei prossimi anni. Ma alla maggior parte di esse mancano ancora gli strumenti per catturare quei dati, ha detto Cobey, l'epidemiologo dell'Università di Chicago, i cui modelli sono stati utilizzati dai leader dell'Illinois.

coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 15

"Abbiamo un disperato bisogno di dati migliori e veloci. Mi sconvolge il fatto che non li abbiamo ancora", ha detto Cobey. Ciò che serve sono strategie di test più sofisticate, dicono gli esperti, che potrebbero servire da canarini nella miniera di carbone - aumentando la nostra velocità e la capacità di rilevare le sovratensioni del virus. Gli Stati potrebbero selezionare determinate popolazioni o aree da sottoporre a test approfonditi. Potrebbero stabilire una manciata di siti che testano solo i pazienti che hanno sviluppato sintomi negli ultimi quattro giorni, per aumentare la sensibilità agli aumenti improvvisi della trasmissione…

coronavirus al microscopio 6

Un'altra idea che i ricercatori hanno proposto è quella di testare universalmente le donne incinte per misurare la diffusione asintomatica del virus - tra le persone che sono state infettate ma non mostrano sintomi. Le donne potrebbero essere un campione ideale per testare la popolazione perché già visitano gli ospedali per il parto e le visite di maternità. Un ospedale di New York ha testato ogni donna incinta che è arrivata per il parto e ha trovato che il 15 per cento aveva il coronavirus.

andrew noymer

La maggior parte di quelle risultate positive - l'88 per cento - non ha mostrato alcun sintomo, segno di quanto tale test possa essere cruciale…L'anelito dell'America per una soluzione rapida si è trasformato negli ultimi giorni in un vaccino, che ora viene descritto come una soluzione che metterà il virus a tacere una volta per tutte. Ma il mondo ci è riuscito solo una volta, con il vaiolo - una misura di quanto sia difficile per i vaccini cancellare le malattie. E ci sono voluti quasi due secoli dopo la scoperta di un vaccino - e uno sforzo internazionale senza precedenti - per sconfiggere il vaiolo, che ha rubato centinaia di milioni di vite.

coronavirus al microscopio 3

Alla fine, molti esperti credono che questo coronavirus potrebbe diventare relativamente benigno, causando infezioni più lievi mentre il nostro sistema immunitario sviluppa una memoria delle risposte ad esso attraverso l'infezione o la vaccinazione precedente. Ma questo processo potrebbe richiedere anni, ha detto Andrew Noymer, un epidemiologo dell'Università della California a Irvine…Nei primi anni di vita di un vaccino, la domanda globale sarà di gran lunga superiore a quella che i produttori sono in grado di fornire. Circa il 60-80% della popolazione mondiale ha bisogno di essere inoculato per raggiungere l'immunità di gregge - quel punto in cui un numero sufficiente di persone è diventato resistente a un virus che ha difficoltà a diffondersi su larga scala.

coronavirus, la terapia intensiva di un ospedale di new york 16 Remdesivir 1

Senza accordi internazionali elaborati in anticipo, la scarsità di scorte potrebbe trasformarsi in guerre di offerte, accaparramento e campagne di vaccinazione inefficaci. Negli Stati Uniti, il compito cruciale della distribuzione dipenderà dai dipartimenti sanitari federali e locali, che hanno già mostrato segni di capacità e competenza limitate in mezzo a questa pandemia. In previsione del caos che ne potrebbe derivare, il lancio da parte del governo statunitense del primo e unico trattamento per il covid-19, il remdesivir, è stato descritto dagli ospedali come confuso e privo di trasparenza. "Partiamo anche dal presupposto che tutti vorranno il vaccino a causa della devastazione che questo virus ha causato, ma questa è una grande supposizione", ha detto Howard Koh, un importante funzionario sanitario statunitense durante la pandemia di influenza H1N1 del 2009. "La prevenzione sembra sempre facile, ma non lo è".

coronavirus terapia intensiva bergamo Remdesivir

L'America ha già i vaccini per il morbillo e l'influenza stagionale, che possono essere mortali. Eppure il sistema sanitario lotta ogni anno per convincere la gente a farsi quell'iniezione. Guardando più in là, molti esperti di alto livello ritengono che sia fondamentale che i leader degli Stati Uniti comincino ora a pianificare la prossima pandemia - anche se si scontrano con questa - a causa della breve durata dell'attenzione e della mancanza di sostegno politico e pubblico per la preparazione che il Paese ha dimostrato nei decenni passati…

coronavirus al microscopio 1

reparto di terapia intensiva brescia 4

Sempre più esperti di spicco ritengono che molti americani non riusciranno a muoversi verso il pensiero a lungo termine fino a quando il virus non si diffonderà più ampiamente e colpirà qualcuno che conoscono. E" come la gente che guida troppo veloce. Arrivano sul luogo di un incidente e per un po' di tempo guidano con più attenzione, ma presto tornano a correre di nuovo", ha detto Michael T. Osterholm, direttore del Centro per la ricerca e la politica sulle malattie infettive dell'Università del Minnesota. "In contrasto con le persone che hanno perso qualcuno per guida in stato di ebbrezza", ha detto. "Li mobilita e diventa una causa per loro". Alla fine, tutti conosceranno qualcuno che si è infettato o è morto a causa di questo virus". "Questo è quello che ci vorrà".

