6 mar 2020 17:40

FLASH! - IL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS), GHEBREYESUS: "NELLE ULTIME 24 ORE, SONO STATI RIPORTATI 2.736 CASI DI COVID-19 IN 47 PAESI. ABBIAMO UN TOTALE DI 98.023 CASI IN TUTTO IL MONDO E 3.380 MORTI. STIAMO PER RAGGIUNGERE I 100.000 CASI CONFERMATI"