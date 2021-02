GAME OVER PER LE U-MASK – IL MINISTERO DELLA SALUTE BLOCCA LA VENDITA DELLE U-MASK, LE MASCHERINE TANTO AMATE DA VIP E POLITICI E VENDUTE AL “MODICO” PREZZO DI 33,60 EURO L'UNA: ENTRO 5 GIORNI L'AZIENDA DOVRÀ RITIRARE TUTTI I PEZZI PRESENTI SUL MERCATO E U-MASK SARÀ CANCELLATA ANCHE DALLA BANCA DATI UFFICIALE DEI DISPOSITIVI MEDICI AUTORIZZATI – IL LABORATORIO DI ANALISI CHE HA RILASCIATO LA CERTIFICAZIONE ERA PRIVO DI AUTORIZZAZIONE SANITARIA E IN TERMINI DI SICUREZZA NON DÀ GARANZIA DI PREVENIRE IL CONTAGIO…

Non sono dispositivi medici. Anzi, ci sono «potenziali rilevati rischi per la salute» proprio per «l'assenza di un regolare processo valutativo». Così le mascherine U-Mask non potranno più essere vendute. Colorate, in neoprene, caratterizzate dalla grande «U» stampata sul lato, amate e sfoggiate anche da molti personaggi famosi, le costose mascherine (33,60 euro l'una) prodotte da U-Earth Biotech Ltd sono diventate fuorilegge.

Lo stabilisce «con carattere di urgenza» il ministero della Salute che ne dispone «il divieto di immissione in commercio» e ne ordina il ritiro dal mercato. Entro 5 giorni l'azienda dovrà ritirare a sue spese tutte le mascherine presenti sul mercato, dalle farmacie ai siti web. Inoltre, U-Mask sarà cancellata anche dalla Banca dati ufficiale dei dispositivi medici autorizzati. La decisione, spiega la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del ministero della Salute, dopo la scoperta che il laboratorio di analisi Clodia di Bolzano che ha rilasciato la certificazione di conformità della U-Mask, è «risultato privo di autorizzazione sanitaria».

Non solo. Chi ha firmato la certificazione, è «un soggetto privo dei prescritti titoli abilitativi», cioè senza laurea. La Direzione generale quindi sottolinea i potenziali rischi «in termini di sicurezza ed efficacia» della mascherina che quindi non dà garanzia «sull'effettiva adeguatezza come strumento di prevenzione dei contagi». Il provvedimento è arrivato dopo che a fine gennaio i carabinieri del Nas avevano sequestrato il laboratorio di analisi di Bolzano e a Milano la Procura aveva aperto un'inchiesta per frode indagando Betta Maggio, rappresentante legale della U-Earth Biotech di Londra e della sede di Milano.

Il tutto è partito da un esposto di un'azienda concorrente che sosteneva come il filtraggio delle U-Mask non fosse affatto come quello delle mascherine FFP3 (tra il 98 e il 99%), come invece sostenuto dalla certificazione e sul sito web. Poi c'è stata l'Antitrust che ha avviato un procedimento contro l'azienda per pubblicità ingannevole visto che «verrebbe enfatizzata l'efficacia di questi dispositivi con modalità ingannevoli e aggressive, sfruttando indebitamente la situazione di emergenza sanitaria in corso per indurre il consumatore a comprare a prezzi elevati il prodotto reclamizzato». Ieri lo stop. Ma l'azienda potrà presentare ricorso al ministero o al Tar.

