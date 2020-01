18 gen 2020 17:02

GAS GAS GAS! - TRATTENERE I PETI È CONSIGLIATO PER STARE IN SOCIETÀ MA SCONSIGLIATO DAI MEDICI: LASCIARE ACCUMULARE LE FLATULENZE PUÒ ALTERARE IL FUNZIONAMENTO DELL'INTESTINO, PROVOCANDO DOLOROSI SPASMI. INOLTRE, PER CHI ESPELLE TANTO GAS PER PROBLEMI DI SALUTE, TRATTENERE LE PUZZE RISCHIEREBBE DI CAUSARE UNA DISTENSIONE PATOLOGICA DELL'INTESTINO O FORME DI STIPSI