“I NO VAX? UNA MINORANZA CHE FA DANNI TREMENDI: PORTA IN GIRO L'INFEZIONE E BLOCCA L'ATTIVITÀ ECONOMICA”. IL FILOSOFO UMBERTO GALIMBERTI A IN ONDA ASFALTA I NON VACCINATI - "SONO PERSONE VIOLENTE. E CONTINUIAMO NEL LORO RISPETTO? IO NON HO PIÙ PAZIENZA" – VIDEO