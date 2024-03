UN GIORNO CREEREMO TESTICOLI IN LABORATORIO COME COLTIVIAMO FUNGHI – SEMBRA FANTASCIENZA E, INVECE, POTREBBE ESSERE STATO FATTO IL PRIMO PASSO PER AIUTARE GLI UOMINI CHE SOFFRONO DI DISTURBI SESSUALI E DI INFERTILITÀ – L’UNIVERSITÀ ISRAELIANA BAR-ILAN È RIUSCITA A CREARE ARTIFICIALMENTE GHIANDOLE GENITALI DI TOPI FUNZIONANTI PER NOVE SETTIMANE – IL PROSSIMO PASSO SARÀ QUELLO DI…

Estratto dell'articolo di www.salutelab.it

testicoli creati in laboratorio 3

Un giorno creeremo testicoli in laboratorio come coltiviamo i funghi? L’idea sembra del tutto folle o sembra uscita da uno strano film di fantascienza, eppure gli scienziati dell’Università israeliana Bar-Ilan sono riusciti a creare artificialmente le ghiandole genitali. Questo progresso potrebbe, in definitiva, aiutare le persone che soffrono di disturbi sessuali.

[…] secondo la National Library of Medicine, dal 2,5% al12% degli uomini sono sterili.

Le cause possono essere diverse e sono relativamente poco conosciute, quindi per comprendere meglio i meccanismi che possono portare a questo tipo di disturbo, gli scienziati propongono di studiare gli organoidi. Si tratta di organi artificiali, coltivati in vitro.

testicoli creati in laboratorio 1

Il suo metodo non è esattamente nuovo ma gli scienziati dell’Università israeliana Bar-Ilan sono pionieri nella progettazione di testicoli artificiali.

Testicoli di topo artificiali funzionali

Si noti che non hanno coltivato testicoli umani artificiali ma piuttosto dei topi. Secondo il loro studio, pubblicato sull’International Journal of Biological Sciences, gli organoidi coltivati sono rimasti funzionali per nove settimane. Il prossimo passo? Passare dai topi agli uomini. […]

testicoli creati in laboratorio 4 testicoli creati in laboratorio 2