Esiste ancora un «gap» tra orgasmi maschili e orgasmi femminili. Lo scrive il New York Times, raccontando di uno studio americano pubblicato sulla rivista scientifica Sexual Medicine, «The lifelong orgasm gap: exploring age’s impact on orgasm rates» (il divario di orgasmi nell'arco della vita: esplorare l'impatto dell'età sui tassi di orgasmo), secondo cui le donne hanno meno orgasmi degli uomini, indipendentemente dall'età e dal grado di esperienza.

Nello studio gli uomini di tutti gli orientamenti sessuali hanno riportato tassi di orgasmo più elevati durante i rapporti - dal 70 all'85% - rispetto al 46-58% delle donne. Unica eccezione, le donne omosessuali e bisessuali tra i 35 e i 49 anni, che hanno riferito di avere più orgasmi rispetto alle donne etero.

L'analisi ha incluso i dati di otto sondaggi condotti negli Stati Uniti da Match.com in collaborazione con il Kinsey Institute, il programma di ricerca sulla sessualità e le relazioni dell'Indiana University. Il campione comprendeva oltre 24mila americani single di età compresa tra i 18 e i 100 anni.

[…] mentre gli uomini e le donne omosessuali e bisessuali hanno tassi di orgasmo più elevati, «non abbiamo visto prove di una riduzione del divario di orgasmi in generale - ha detto Amanda Gesselman, ricercatrice presso il Kinsey Institute e autrice principale dello studio -. Come società, diamo la priorità al piacere degli uomini e sottovalutiamo il piacere sessuale delle donne. E credo che questo contribuisca a creare disparità consistenti».

Numerose ricerche dimostrano che la maggior parte delle donne raggiunge l'orgasmo con la stimolazione del clitoride. Quindi una possibile spiegazione del «gap» è che le donne etero praticano più spesso la penetrazione vaginale. «Esistono diversi tipi di piacere sessuale, quindi è importante non equiparare il divario di orgasmi a un divario di piacere - spiega Kristen Mark, docente presso l'Eli Coleman Institute for Sexual and Gender Health dell'Università del Minnesota -.

Le donne che non riescono a raggiungere l'orgasmo o che semplicemente non hanno rapporti sessuali soddisfacenti possono parlarne con il proprio medico. Uno dei problemi però è che la maggior parte dei medici riceve poca o nessuna formazione in materia di salute sessuale. Per esempio, problemi come la secchezza e il dolore durante il sesso dopo la menopausa, che possono rendere l'orgasmo difficile, sono curabili». […]

