GRANDE CURA O GRANDE PATACCA? ANCHE I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI OXFORD STANNO TESTANDO L'IVERMECTINA COME POSSIBILE TRATTAMENTO PER IL COVID-19: IN ALCUNI STUDI DI LABORATORIO IL FARMACO ANTIPARASSITARIO HA PORTATO A UNA RIDUZIONE DELLA REPLICAZIONE DEL VIRUS. DARE IL FARMACO IN ANTICIPO, POTREBBE RIDURRE LA CARICA VIRALE E LA DURATA DEI SINTOMI NEI PAZIENTI – MA L’OMS HA RACCOMANDATO DI NON USARLO E…

Articolo di "Reuters", dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

L'Università di Oxford ha detto mercoledì di star testando l'ivermectina, un farmaco antiparassitario, come possibile trattamento per la COVID-19, come parte di uno studio sostenuto dal governo britannico che mira ad aiutare i recuperi in ambienti non ospedalieri.

L'ivermectina ha portato a una riduzione della replicazione del virus in studi di laboratorio, ha detto l'università, aggiungendo che un piccolo studio pilota ha mostrato che dare il farmaco in anticipo potrebbe ridurre la carica virale e la durata dei sintomi in alcuni pazienti con COVID-19 lieve – riporta Reuters.

Soprannominato PRINCIPLE, lo studio britannico di gennaio ha mostrato che gli antibiotici azitromicina e doxiciclina erano generalmente inefficaci contro il COVID-19 allo stadio iniziale.

Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità e i regolatori europei e statunitensi hanno raccomandato di non usare l'ivermectina nei pazienti con COVID-19, essa viene usata per trattare la malattia in alcuni paesi, tra cui l'India.

"Includendo l'ivermectina in uno studio su larga scala come PRINCIPLE, speriamo di generare prove solide per determinare quanto sia efficace il trattamento contro il COVID-19, e se ci sono benefici o danni associati al suo uso", ha detto Chris Butler, co-leader investigatore dello studio.

Le persone con gravi condizioni del fegato, che sono in terapia con warfarin, o che prendono altri trattamenti noti per interagire con l'ivermectina, saranno esclusi dalla sperimentazione, ha aggiunto l'università.

L'ivermectina è il settimo trattamento ad essere studiato nella sperimentazione, ed è attualmente in fase di valutazione insieme al farmaco antivirale favipiravir, ha detto l'università.

