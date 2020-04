GRANDE MELA BACATA - VIDEO HORROR: GALEOTTI DI RIKERS ISLAND CON TUTE INTEGRALI SCAVANO FOSSE COMUNI A HART ISLAND, MENTRE SI REGISTRA IL RECORD DI MORTI NELLO STATO DI NEW YORK: 731 IN UN GIORNO, PER UN TOTALE DI 5.498 E 138.836 CONTAGIATI - MEZZO MILIONE DI PERSONE HA GIA' PERSO IL LAVORO - LA CATTEDRALE EPISCOPALE DI ST. JOHN THE DIVINE, LA PIÙ GRANDE CHIESA IN STILE GOTICO DEL MONDO, DIVENTERÀ UN OSPEDALE DA CAMPO

MEZZO MILIONE NEWYORKESI HA PERSO IL LAVORO

Da ''Repubblica'' - Almeno mezzo milione di newyorchesi è già senza lavoro o sta per perderlo. È il grido di dolore del sindaco Bill de Blasio, che nella quotidiana conferenza stampa ha fatto il punto sull’impatto che la pandemia sta avendo sulla popolazione della Grande Mela. «Le proiezioni iniziali - ha spiegato - parlano di un impatto durissimo sull’occupazione e di un enorme disagio economico. L’unico paragone che può essere fatto è con la Grande Depressione». E, intanto, si è registrato il record di morti in un giorno nello Stato di New York: ben 731.

CORONAVIRUS: NY, RECORD DI 731 MORTI IN UN GIORNO

fosse comuni a hart island scavate dai galeotti di rikers island

(ANSA) - Record di morti in un giorno nello Stato di New York: ben 731, ha reso noto il governatore Andrew Cuomo. Il bilancio delle vittime è infatti salito a 5.498 dalle 4.758 delle 24 ore precedenti. I casi di contagio sono saliti a 138.836. Dal 2 al 6 aprile, secondo i dati mostrati da Cuomo, a New York le vittime del coronavirus sono state complessivamente 3.116. La situazione e' resa ancor piu' preoccupante e il bilancio piu' pesante dal fatto che nel vicino New Jersey i casi di pazienti positivi sono schizzati a oltre 41.000 con oltre mille morti.

CORONAVIRUS: CATTEDRALE DI NY DIVENTERÀ UN OSPEDALE DA CAMPO

(ANSA) - Per far fronte all'emergenza Coronavirus la Cattedrale episcopale di St. John the Divine a New York diventerà per Pasqua un ospedale da campo. Il vasto edificio - è la cattedrale in stile gotico più grande del mondo - ospiterà nella sua navata a partire dalla fine di questa settimana nove tendoni climatizzati in grado di accogliere 200 posti letto, mentre la cripta sottostante sarà destinata a "zona di preparazione" per i medici.

E' la prima volta che la chiesa, che si erge a pochi isolati dal campus della Columbia University ed è sede della diocesi episcopale di New York, viene usata come ospedale. L'iniziativa è frutto di un accordo con il gruppo evangelico Samaritan's Purse che nelle ultime settimane ha installato ospedali da campo a Cremona e a Central Park. Presteranno servizio medici e infermieri dell'adiacente Mount Sinai Morningside Hospital. "Tradizionalmente, in passato, cattedrali sono state usate a questo scopo, ad esempio durante le epidemie di peste.

E' nuovo per noi, ma non per le cattedrali", ha detto il reverendo Clifton Daniel, rettore dell'edificio di culto. Samaritan's Purse fa capo al reverendo Franklin Graham, un leader religioso conservatore criticato per le posizioni anti-islamiche e anti-gay che fanno a pugni con l'atteggiamento progressista dei religiosi di St. John The Divine e della chiesa episcopale in generale. "Dobbiamo mettere le nostre divergenze da parte", ha detto Graham per rassicurare chi teme discriminazioni tra i malati: "Non siamo qui per parlare di nozze omosessuali, ma per salvare vite". In una conferenza stampa la scorsa settimana, il sindaco di New York Bill De Blasio aveva assicurato che Samaritan's Purse si è impegnata a rispettare le leggi della città nel garantire a tutti le cure a prescindere da opinioni, fede religiosa o orientamento sessuale.

coronavirus new york coronavirus new york 3 coronavirus new york 2 coronavirus new york 3 ospedali e obitori improvvisati new york ospedali e obitori improvvisati new york fosse comuni a hart island scavate dai galeotti di rikers island