4 mar 2020 19:43

ITALIA VIRUS - ALTRO GIORNO, ALTRO BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE - IN PRIMIS, UN DATO CHE FA PAURA. PAURA VERA: I MORTI ARRIVANO A 107 IN TOTALE: 28 I DECESSI REGISTRATI IN UN SOLO GIORNO, IL PIÙ GIOVANE DEI QUALI HA 55 ANNI. I CASI TOTALI SALGONO A 2706 (CIFRA CHE SCHIZZA A 3089 CONSIDERANDO GUARITI E DECESSI). NELLE ULTIME 24 ORE, I GUARITI SONO STATI 116: ANCHE QUESTO UN DATO IN ASCESA