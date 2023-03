23 mar 2023 17:08

“L'UTERO IN AFFITTO È UNO SFRUTTAMENTO ABOMINEVOLE DEL CORPO DELLE DONNE” – VLADIMIR LUXURIA SI SCHIERA CONTRO LA MATERNITÀ SURROGATA: “È UNA PRATICA CHE AVVIENE PER SOLDI, PER ESIGENZE ECONOMICHE”. MENTRE È FAVOREVOLE ALLA GESTAZIONE PER ALTRI: “SA QUANTE DONNE SONO DISPOSTE A PORTARE UN FIGLIO IN GREMBO E POI DONARLO, SENZA PASSAGGIO DI DENARO. UN'AMICA SI ERA OFFERTA DI FARMI AVERE UN BAMBINO. VA REGOLAMENTATO CON REQUISITI STRINGENTI…”