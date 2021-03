“I BENEFICI CONTINUANO A SUPERARE I RISCHI” – IL COMITATO DI SICUREZZA DELL’EMA RASSICURA SUL LOTTO RITIRATO DI ASTRAZENECA: “NON CI SONO INDICAZIONI CHE LA VACCINAZIONE ABBIA CAUSATO QUESTE PATOLOGIE, CHE NON SONO ELENCATE COME EFFETTI COLLATERALI CON QUESTO VACCINO” – IL LOTTO IN QUESTIONE È STATO DISTRIBUITO IN TUTTA ITALIA, E ORA MOLTE REGIONI LO HANNO BLOCCATO. IN CALABRIA LE PERSONE INIZIANO A CHIAMARE PER CHIEDERE L’ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

vaccino astrazeneca

Ema, benefici AstraZeneca restano superiori ai rischi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "Attualmente non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste patologie, che non sono elencate come effetti collaterali con questo vaccino.

La posizione del comitato per la sicurezza dell'Ema (PRAC) è che i benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato mentre sono in corso le indagini sui casi di eventi tromboembolici".

vaccino oxford astrazeneca

Lo rende noto l'Ema, dopo che la Danimarca ha sospeso l'utilizzo di AstraZeneca per delle segnalazioni di coaguli di sangue nelle persone che hanno ricevuto il vaccino, incluso un caso in cui una persona è morta.

vaccino astrazeneca

L'Ema, si legge in un comunicato, "è a conoscenza del fatto che l'Autorità sanitaria danese ha sospeso la sua campagna di vaccinazione con AstraZeneca. Ciò è stato deciso come misura precauzionale mentre è in corso un'indagine completa sulle segnalazioni di coaguli di sangue nelle persone che hanno ricevuto il vaccino, incluso un caso in Danimarca in cui una persona è morta.

MERKEL URSULA VON DER LEYEN

Anche alcuni altri Stati membri hanno sospeso la vaccinazione con questo vaccino". Allo stesso tempo, aggiunge l'agenzia europea del farmaco, "attualmente non ci sono indicazioni che la vaccinazione abbia causato queste patologie, che non sono elencate come effetti collaterali con questo vaccino.

La posizione del comitato per la sicurezza dell'Ema (PRAC) è che i benefici del vaccino continuano a superare i suoi rischi e il vaccino può continuare a essere somministrato mentre sono in corso le indagini sui casi di eventi tromboembolici". Nella nota si aggiunge che il PRAC "sta già esaminando tutti i casi di eventi tromboembolici e altre condizioni correlate a coaguli di sangue, segnalati dopo la vaccinazione con il vaccino AstraZeneca".

ASTRAZENECA

"Il numero di eventi tromboembolici nelle persone vaccinate non è superiore al numero osservato nella popolazione. Al 10 marzo 2021, sono stati segnalati 30 casi di eventi tromboembolici tra quasi 5 milioni di persone vaccinate con il vaccino COVID-19 AstraZeneca nello Spazio economico europeo".

Astrazeneca: anche Regione Veneto blocca lotto

(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - Il Veneto ha già provveduto a bloccare l'utilizzo del lotto come da indicazione precauzionale di Aifa: lo rende noto la Regione In relazione alla decisione di vietare l'utilizzo sul territorio nazionale delle dosi del lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, dopo la segnalazione di alcuni "eventi avversi gravi". La Regione Veneto conferma di aver ricevuto un quantitativo di dosi del lotto segnalato.

videomessaggio di mario draghi alla conferenza sulla parita' di genere

Astrazeneca:Draghi sente Von Der Leyen,no evidenza trombosi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Mario Draghi ha avuto un colloquio telefonico con Ursula Von der Leyen. Dalla conversazione - riferiscono fonti di Palazzo Chigi - è emerso che non c'è alcuna evidenza di un nesso tra i casi di trombosi registrati in Europa e la somministrazione del vaccino Astrazeneca.

Astrazeneca:Von Der Leyen a Draghi,avviata review dall'Ema

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Nella telefonata con il premier Mario Draghi la Presidente Von der Leyen "ha comunicato che l'Ema ha avviato una ulteriore review accelerata" sui vaccini di Astrazeneca. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Astrazeneca, in ogni lotto ci sono 500mila dosi

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Sono circa 500mila le dosi contenute in ogni lotto del vaccino di AstraZeneca. E' quanto si apprende dalla stessa azienda che produce il vaccino. L'Aifa ha vietato l'utilizzo di dosi del lotto ABV2856 della stessa azienda.

vaccino astrazeneca 1

Distribuito in tutta Italia il lotto Astrazeneca bloccato

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Dosi del vaccino anti-Covid AstraZeneca appartenenti al lotto ABV2856 sono state distribuite in tutta Italia. E' quanto apprende l'ANSA. L'Agenzia italiana del farmaco Aifa ha deciso oggi, in via precauzionale, di emettere un divieto di utilizzo di tale lotto su tutto il territorio nazionale a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi avvenuti in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto indicato.

IL CONTRATTO UE - ASTRAZENECA

Somministrato anche in Molise lotto Astrazeneca bloccato

(ANSA) - CAMPOBASSO, 11 MAR - Il lotto ABV2856 del vaccino AstraZeneca, per il quale l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha deciso in via precauzionale di emettere un divieto di utilizzo su tutto il territorio nazionale è stato distribuito e somministrato anche in Molise. Lo riferisce, interpellato dall'ANSA, il direttore generale dell'Azienda sanitaria regionale (Asrem), Oreste Florenzano. Lo stop, a seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi. (ANSA).

Astrazeneca: decine telefonate in Calabria,'dubbi su dosi'

coronavirus vaccinazioni a fiumicino

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Decine di telefonate stanno giungendo all'hub vaccinale della Calabria, a Catanzaro, dopo la notizia della partita di Cosenza, dopo la comunicazione dell'Aifa che ha vietato l'utilizzo di dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca. Nella regione alcune dosi già iniettate appartengono al lotto indicato dall'Aifa. "A chiamarci sono pazienti fragili, che chiedono di essere rassicurati sulla somministrazione del vaccino Pfizer, oltre a varie richieste di annullamento. Non sappiamo quanta gente domani si presenterà per le inoculazioni", spiegano alcuni medici dell'hub.

vaccino astrazeneca

Toscana sospende temporaneamente lotto AstraZeneca

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - "Il mio direttore del settore sanità mi ha detto che ha sospeso alcune dosi di quel lotto" di vaccini AstraZeneca "che era arrivato in Toscana, assolutamente in modo temporaneo, a scopo cautelativo". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, intervenendo a 'Tagadà' su La7, precisando che la decisione vale solo per il lotto sospeso dall'Aifa.

uffici di astrazeneca a bruxelles astrazeneca