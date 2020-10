24 ott 2020 13:02

“PER EVITARE LA CHIUSURA TOTALE, LA SOLUZIONE SAREBBE IL DIVIETO DI USCITA PER GLI OVER 65” – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI FINALMENTE PROPONE QUELLO CHE TUTTI PENSANO MA NESSUNO DICE: “AVREBBE SENSO, VISTO CHE LA MALATTIA COLPISCE PARTICOLARMENTE GLI ANZIANI...OGGI C’È GIÀ UNA CAMPAGNA VACCINALE PER LE PERSONE PIU' FRAGILI E..."