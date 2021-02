“È NECESSARIO UN LOCKDOWN TOTALE IN TUTTA ITALIA IMMEDIATO” - WALTER RICCIARDI CI VUOLE RINCHIUDERE IN CASA: “E' URGENTE CAMBIARE SUBITO LA STRATEGIA DI CONTRASTO AL COVID. È NECESSARIA ANCHE LA CHIUSURA DELLE SCUOLE FACENDO SALVE LE ATTIVITÀ ESSENZIALI - LA STRATEGIA DI CONVIVENZA COL VIRUS, ADOTTATA FINORA, È INEFFICACE E CI CONDANNA ALLA INSTABILITÀ. GLI IMPIANTI DA SCI NON ANDREBBERO RIAPERTI”

(ANSA) - E' "urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, ma di durata limitata". Lo afferma all'ANSA Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. Oltre a ciò, "va potenziato il tracciamento e rafforzata la campagna vaccinale". E' "evidente - avverte - che la strategia di convivenza col virus, adottata finora, è inefficace e ci condanna alla instabilità, con un numero pesante di morti ogni giorno". "Ne parlerò col ministro Speranza questa settimana", ha annunciato.

(ANSA) - "In questo momento le attività che comportino assembramenti non sono compatibili con il contrasto alla pandemia da Covid-19 in Italia ed gli impianti da sci rientrano in tali attività. Non andrebbero riaperti". Lo afferma all'ANSA Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza. "Non dimentichiamo - ha sottolineato Ricciardi - che la variante inglese è giunta in Europa proprio 'passando' dagli impianti di risalita in Svizzera".