IERI COME OGGI, UNTORI GLOBALI - LA CINA E’ DIVENTATA IL PIU’ GRANDE FOCOLAIO DI COVID DEL MONDO E PECHINO SE LA PRENDE PURE PER LE RESTRIZIONI IMPOSTE A CHI ARRIVA DALLA CINA: “UN PICCOLO NUMERO DI PAESI E REGIONI, COME USA E GIAPPONE, VEDE LA RIAPERTURA DELLA CINA COME UN'ALTRA POSSIBILITÀ PER DIFFAMARE. STANNO ADOTTANDO UNO SPORCO TRUCCO POLITICO PER SABOTARE I 3 ANNI DI SFORZI CINESI NELLA LOTTA AL COVID E PER ATTACCARE IL SISTEMA"