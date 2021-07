“QUELLO D'ACHILLE È IL TENDINE PIÙ LUNGO DEL NOSTRO CORPO E SOPRATTUTTO QUELLO SOGGETTO A FORZE MAGGIORI. PROPRIO PER QUESTI MOTIVI PUÒ ANDARE INCONTRO A PATOLOGIE” – NON SOLO BECKHAM E SPINAZZOLA, SONO MOLTI I CALCIATORI (E NON SOLO) CHE HANNO SUBITO LESIONI AL TENDINE D’ACHILLE – L’ORTOPEDICO USUELLI: “IN GENERE IL TENDINE VA "IN CRISI" A METÀ STRADA TRA IL POLPACCIO E IL CALCAGNO” – COME CURARLO...

tendine d achille

Antonella Sparvoli per il “Corriere della Sera”

Agli Europei è stato il turno di Leonardo Spinazzola, ma sono molti i calciatori (e non solo) che hanno dovuto fare i conti con lesioni del tendine d'Achille. Eclatante il caso di David Beckham che nel 2010 andò incontro a un'improvvisa rottura senza nemmeno aver subito un minimo trauma.

beckham rottura tendine d achille

Ma non c'è da stupirsi, come spiega Federico Usuelli, responsabile dell'Ortopedia della caviglia e del piede dell'Ospedale Humanitas San Pio X di Milano: «Quello d'Achille è il tendine più lungo del nostro corpo e soprattutto quello soggetto a forze maggiori. Proprio per questi motivi può andare incontro a patologie.

Questo tendine si può ammalare a due livelli diversi: inserzionale , ossia dove il tendine si inserisce sul calcagno, e non-inserzionale , più in alto rispetto al calcagno. Le tendinopatie inserzionali sono le meno pericolose perché hanno un rischio molto basso di portare a rottura del tendine, mentre quelle non inserzionali (come nel caso dei due calciatori citati) espongono di più alla rottura. È comunque molto raro che il tendine si rompa per un trauma unico, in genere ciò accede perché era già malato prima».

A cosa sono dovute e che cosa si può fare in caso di tendinopatie inserzionali?

tendine d achille

«Sono legate essenzialmente allo stress meccanico che determina dolore e infiammazione locale. In pratica bisogna pensare al tendine che sfrega sulle strutture adiacenti, ed esse su quelle attigue (tendine, borsa retroachillea, calcagno, tessuti molli che lo circondano, calza e scarpa). Questo è uno dei motivi per cui sono più soggetti a infiammazione del tendine gli atleti che fanno sport di durata, come i maratoneti, o coloro che indossano, per lavoro o per sport, calzature che aumentano l'attrito posteriore (sciatori, calciatori, lavoratori che usano scarpe antinfortunistiche).»

tendine d achille

«Anche se si tratta di patologie molto fastidiose non bisogna andare nel panico perché, comunque, il rischio di andare incontro alla rottura del tendine non è maggiore rispetto a quello della popolazione generale. Di solito il trattamento è conservativo.

Buoni risultati si possono ottenere con onde d'urto o tecarterapia, il cui obiettivo è aumentare l'ossigenazione dell'area per ridurre infiammazione e dolore. Quando le terapie fisiche non sono efficaci, esistono comunque terapie chirurgiche mininvasive: il più delle volte con due "buchini" si riesce a togliere questa sorta di conflitto dovuto allo sfregamento del calcagno sul tendine».

tendine d achille

Perché il rischio di rottura è maggiore nelle tendinopatie non inserzionali?

«Perché quello d'Achille è il tendine più lungo del nostro corpo e può avere una vascolarizzazione precaria: in genere il tendine va "in crisi" a metà strada tra il polpaccio (fonte di vascolarizzazione) e il calcagno. La lesione tende a verificarsi infatti nel punto in cui il tendine è più lontano dall'approvvigionamento del "nutrimento". Il tendine si può slargare con una deformità a clessidra, che nel tempo porta a una degenerazione delle sue fibre e aumenta il rischio di rottura».

tendine d achille

Quali sono le indicazioni in questi casi?

«Nelle tendinopatie non inserzionali si stanno ottenendo risultati promettenti con la medicina rigenerativa. Il mio gruppo, per esempio, ha condotto uno studio sull'utilizzo delle cellule mesenchimali estratte dal tessuto adiposo del soggetto. I dati confermano la sicurezza e l'efficacia del trattamento nell'eliminare o ridurre il dolore, ma in alcuni casi si riduce anche l'area di tessuto patologico. Quando la terapia conservativa non è sufficiente si può considerare l'approccio chirurgico per risolvere i sintomi e prevenire la rottura achillea».

ITALIA BELGIO - INFORTUNIO DI SPINAZZOLA zanetti rottura tendine d achille

ITALIA BELGIO - INFORTUNIO DI SPINAZZOLA ITALIA BELGIO - INFORTUNIO DI SPINAZZOLA leonardo spinazzola