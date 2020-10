“L’AUMENTO DEI CONTAGI? C’ENTRA LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE” - L’INFETTIVOLOGO GALLI: “SI È VOLUTO IN TUTTI I MODI DIRE CHE NON C'ENTRANO. PERÒ QUESTO NON STA IN PIEDI. LE SCUOLE C'ENTRANO, COME ANCHE IL FATTO CHE I RAGAZZI SI RITROVANO PRIMA E DOPO LA SCUOLA, SUL TRASPORTO PUBBLICO E NELLA SOCIALITÀ. LA COINCIDENZA TEMPORALE C'È CON TUTTO QUANTO - TORNARE A FARE I TAMPONI SOLO AI SINTOMATICI SIGNIFICA ARRENDERSI AL FATTO CHE NON SIAMO RIUSCITI A FARE UN SOLO PASSO IN AVANTI”

Estratto dell’articolo di Mauro Evangelisti per “il Messaggero”

massimo galli

«Vedrà, non ci saranno alternative. Dovremo arrivare al coprifuoco in tutta Italia». Il professor Massimo Galli, direttore di Malattie Infettive dell' Ospedale Sacco di Milano, […]

[…] C'è una coincidenza temporale tra l'impennata dei contagi e la riapertura delle scuole. Non è stato sbagliato ritenerle intoccabili e non accettare qualche compromesso?

«Si è voluto in tutti i modi dire che le scuole non c' entrano. Però questo non sta in piedi. Le scuole c' entrano. Poi, certo, c'entra anche il fatto che i ragazzi si ritrovano prima e dopo la scuola, sul trasporto pubblico e nella socialità extrascolastica. La coincidenza temporale c' è con tutto quanto. Io sono stato l'unico a dire che andare alle urne, con questa situazione, non fosse una grande idea».

LUCIA AZZOLINA

[…] Secondo lei non stiamo sbagliando, in questa fase dell' epidemia, nell' inseguire anche gli asintomatici? Visto che le forze a disposizione non sono infinite, in questo modo il sistema sanitario non è tempestivo nell' eseguire i tamponi anche a chi, magari, ha già 38 di febbre.

«[…] Tornare a farlo solo ai sintomatici significa arrendersi al fatto che non siamo riusciti a fare un solo passo in avanti. Tra quello che succedeva in marzo e quello che succede adesso ci sono differenze, abbiamo i tamponi rapidi antigenici e, a breve, la possibilità di fare i test salivari per il ritrovamento del virus. […]».

lucia azzolina alla camera 1

Però il sistema di tracciamento ormai sembra inefficace.

«[…] quando i nuovi infetti sono migliaia non c' è sistema di rilevazione che funzioni sui cosiddetti contatti. […] E non c' è sistema sanitario al mondo in grado di farlo. Forse solo la Cina». […]