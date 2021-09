22 set 2021 10:12

“SE NON CI SARANNO NUOVE VARIANTI CONTRO LE QUALI IL VACCINO NON PROTEGGE, IN PRIMAVERA AVREMO SUPERATO LA PANDEMIA” - IL MINISTRO DELLA SALUTE TEDESCO, JENS SPAHN, E’ CONVINTO CHE NELLA PRIMAVERA 2022 LA PANDEMIA DEL COVID-19 SARÀ ALLE SPALLE: “L'IMMUNITÀ DI GREGGE VIENE SEMPRE RAGGIUNTA. LA QUESTIONE È SE QUESTO AVVENGA ATTRAVERSO IL VACCINO O ATTRAVERSO IL CONTAGIO”