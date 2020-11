“SPORT E SALUTE” SGANCIA 95 MILIONI DI EURO PER LE FEDERAZIONI MA SCOPPIA IL CASO - SONO STATI DATI DIECI MILIONI PER LO SPORT A SCUOLA, GLI STESSI SOLDI DATI AL CALCIO - LE BOCCE PRENDONO L'84% DEI FONDI IN PIÙ (1,3 MILIONI) - AUMENTI SOSTANZIOSI PER DANZA SPORTIVA, TENNIS E NUOTO - PIANGONO SCHERMA, CANOTTAGGIO E TIRO - LA POLEMICA PER I VINCOLI AI FONDI E PER I CRITERI UTILIZZATI: “IL CONI SI BASAVA SU 21 PARAMETRI, IL METODO DI SPORT & SALUTE È MOLTO SEMPLIFICATO”