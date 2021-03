LOCKDOWN? SEX-DOWN! - LA PANDEMIA HA FATTO GROSSI DANNI ALLA SESSUALITÀ: SEI UOMINI SU DIECI HANNO AVUTO DISFUNZIONI ERETTILI DURANTE IL LOCKDOWN DELLA SCORSA PRIMAVERA, CHE PERDURANO PER IL 24% ANCHE CON L’ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI…

Da "il Messaggero"

La pandemia ha provocato una vera battuta d' arresto nella sfera intima di molte coppie.

Sei uomini su 10, durante l' isolamento della scorsa primavera, hanno avuto disfunzioni sessuali, che perdurano per il 24% anche se le restrizioni sono ora meno severe. A segnalarlo è uno studio condotto online nel 2020 dalla Società Italiana di Andrologia.

Da qui, la decisione da parte degli specialisti di avviare un ciclo di incontri sul web , Keep in Touch 2021 sulla salute maschile in tempo di pandemia. Il prossimo appuntamento, sono quindicinali ogni giovedì, domani dalle 19 alle 20 (canale Youtube Sia Andrologia) «L' arrivo della pandemia - evidenzia Alessandro Palmieri, presidente Sia - ha impattato in maniera inevitabile anche sull' attività sessuale.

Sono stati molti i fattori che hanno messo a dura prova l' eros. A cominciare dall' ansia e dalla preoccupazione su cosa accadrà, l' eccessiva vicinanza con il partner o l' eccesso di distanza per le coppie non conviventi» Gli esperti saranno a disposizione anche per rispondere alle domande, tramite la chat live di YouTube.

