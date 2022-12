31 dic 2022 11:00

MA COME: RISCHIAMO UNA NUOVA ONDATA DI COVID E CHIUDIAMO TUTTI GLI HUB VACCINALI? - SONO STATI DISMESSI I CENTRI MAGGIORI, COME I CAPANNONI DI BOLOGNA E PRATO. DA 3.000 CENTRI SI PASSA A 2.300 MA SONO SOPRATTUTTO AMBULATORI O CASE DELLA SALUTE, APERTI SECONDO GLI ORARI DELLE USL, CON IL SUPPORTO DEI MEDICI DI FAMIGLIA - L'IMMUNIZZAZIONE VA A RILENTO E MANCA UNA CAMPAGNA EFFICACE PER I 12 MILIONI DI ANZIANI E FRAGILI ANCORA SENZA QUARTA DOSE…