GIORGIO CALABRESE

Estratto dell'articolo di Giorgio Calabrese per “la Stampa”

Tutti pazzi per le «punture dimagranti»? Sembrerebbe proprio di si. Il primo a innescare la miccia è stato il tycoon Elon Musk, che ha dichiarato di essere riuscito a perdere chili grazie alla «puntura miracolosa» di semaglutide (nome commerciale Ozempic per curare il diabete e Wegovy con un dosaggio quasi 3 volte superiore, per dimagrire). Dopo lo start di Musk hanno seguito la scia tante star americane, europee e anche italiane usando a loro volta questo farmaco-bomba.

un farmaco contro il diabete fa dimagrire 3

Inevitabile la detonazione! […] L'incetta forsennata nelle farmacie ha fatto esaurire le scorte, tanto da lasciar senza i veri e legittimi bisognosi: gli ammalati di diabete. […]Anche su TikTok si trasmettono parecchi video che sponsorizzano ed esaltano le capacità del farmaco. La «detonazione» conseguente al farmaco-bomba c'è stata e sta provocando una valanga che travolge tutti: obesi, quasi obesi, normali e addirittura anoressici (sic!). È stato acquistato in massa, nonostante abbia un prezzo molto alto. Ma dopo questa puntura settimanale sottocutanea (lo stesso modus operandi dell'eparina) cosa succede nel corpo?

un farmaco contro il diabete fa dimagrire

Questo farmaco […] È infatti capace di mimare un ormone che normalmente produce l'intestino dopo aver mangiato e che agisce riducendo gli zuccheri nel sangue (la glicemia), contemporaneamente induce il senso di sazietà, perché rallenta lo svuotamento dello stomaco, ciò ritarda il riapparire della fame.

[…]Negli Anni 70 per dimagrire si usavano le pillole con un mix di anfetamine, ormoni, antidiabetici e diuretici, che poi sono state eliminate dalla farmacopea perché risultate dannose ed hanno causato la morte di molti pazienti.

WEGOVY

Poi sono arrivati i beveroni dimagranti a cui sono seguiti vari modelli di diete eccentriche: del limone, delle uova, del fantino, del minestrone, ecc. ma tutti con scarsi risultati, se non all'inizio per la perdita soprattutto di liquidi. Seguono le solite note: diete iperproteiche di Atkins, Scarsadale, South Beach, Dukan, Zona. Tutt'ora sono adottate le chetogeniche ma sono troppo cariche di proteine e grassi, prive di carboidrati e danneggiano reni e fegato. Dopo tutto questo si arriva all'uso di punture antidiabete.

ozempic effetti

La FDA americana, dopo aver concesso l'uso del farmaco semaglutide, ne ha già approvato un altro con una molecola simile ma, a loro dire, di effetto dimagrante superiore e non ancora reperibile nel nostro continente, si chiama Tirzepatide (commercialmente Mounjaro) sempre in fiale, simile alle prime e sempre con puntura settimanale, ma con dosaggio crescente nel tempo e fino a due anni di somministrazione.

Considerati i prezzi, l'unica certezza è il notevole dimagrimento del conto in banca. Questo farmaco è una combinazione sintetica di due particolari «incretine», denominate GLP-1 (glucagon-like peptide-1) e GIP (glucose-dependent insulinotropic polypeptide). Ma quali conseguenze si hanno se questa combinazione farmacologica viene usata sugli ammalati? Si ottiene un riequilibrio della glicemia con conseguente perdita di peso corporeo, pari circa al 15-20 percento.

ozempic 2

Se invece viene usato in chi non è ammalato, al solo scopo di dimagrire, allora è facile che si abbiano molti disturbi gastrointestinali, vomito, diarrea profusa ed anche disturbi della memoria e della concentrazione con capogiri e vertigini o anche svenimenti improvvisi.

Non si possono consumare farmaci specifici per le patologie in un organismo sano, anche se con la mente si è disposti a tutto, il corpo non si lascia abbindolare. L'obesità è certo una malattia, spesso anche cronica, ma va gestita con scienza e coscienza da un medico specialista […] Last but not least, si ha anche una beffa finale: una volta smessa la terapia si riprenderanno i chili con interessi da usurai, come da sempre afferma lo scrivente. […]

