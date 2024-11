12 nov 2024 19:44

LA MALASANITÀ UCCIDE – UN DENTISTA SCAMBIA UN TUMORE PER UNA GENGIVITE E IL PAZIENTE MUORE: LA TERRIBILE STORIA È SUCCESSA A ROMA DOVE UN 44ENNE, PADRE DI DUE BIMBI, SI È RIVOLTO AL SUO DENTISTA PER UN RIGONFIAMENTO TRA LE GENGIVE. IL MEDICO GLI DIAGNOSTICA UN’INFIAMMAZIONE DOVUTA ALLA SCARSA IGIENE ORALE, LO SOTTOPONE A UNA SERIE DI TRATTAMENTI PER LA PULIZIA DEI DENTI, MA SOLO DOPO UN ANNO SPEDISCE IL PAZIENTE IN OSPEDALE SOSPETTANDO UN CANCRO – AL 44ENNE VIENE DIAGNOSTICATO UN MELANOMA E…