LA MASCHERINA VI FA UN MUCO COSÌ - METTERSI I "DISPOSITIVI DI PROTEZIONE" IN FACCIA NON SERVE SOLO A LIMITARE LA DIFFUSIONE DEL COVID, MA ANCHE A RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO: RESPIRANDOCI DENTRO SI CREA VAPORE ACQUEO CHE SI CONDENSA E MANTIENE ALTA L'UMIDITÀ DELLE VIE RESPIRATORIE - COSÌ SI FAVORISCE IL MUCO APPICCICOSO CAPACE DI CATTURARE VIRUS E BATTERI: UN ALTRO MOTIVO PER INFILARE DENTRO PURE IL BENEDETTO NASO...

Da un articolo di "The Economist" per la rassegna stampa "Epr Comunicazione"

mascherine

Le mascherine facciali aiutano a ridurre la diffusione del Sars-Cov-2, il virus che causa il Covid-19. Diversi studi hanno riportato la scoperta sorprendente che, anche se i portatori si infettano, la loro malattia è di solito più lieve. Ora Joseph Courtney e Ad Bax, una coppia di ricercatori del National Institutes of Health di Bethesda, Maryland, pensano di aver capito perché. Come riferiscono nel Biophysical Journal, si tratta di umidità, sistema immunitario e dei poteri protettivi del muco – scrive The Economist.

mascherine

A prima vista, potrebbe non sembrare un gran mistero da svelare. Le mascherine riducono il numero di particelle infettive che entrano nel naso e nella bocca. Ci si potrebbe aspettare, quindi, che la malattia grave sia meno probabile. Ma non è così. Un fattore vitale che predice la gravità della malattia è quanto le particelle virali entrano nei polmoni di una persona. Le mascherine di cotone economiche fanno fatica a bloccare gli aerosol più piccoli, che sono quelli che più probabilmente penetrano in profondità. Il dottor Courtney e il dottor Bax si sono chiesti se qualcos'altro potrebbe spiegare il loro effetto protettivo.

mascherine

Una delle prime linee di difesa del corpo contro gli agenti patogeni trasportati dall'aria è conosciuta come il "meccanismo di clearance mucociliare". Il muco appiccicoso nel naso e nel tratto respiratorio cattura virus e batteri. Piccoli peli conosciuti come cilia spingono il muco nella gola. Da lì viene inghiottito e i potenti acidi dello stomaco distruggono gli invasori. Ma questo meccanismo si basa sul fatto che le parti del corpo interessate rimangano umide.

mascherine

Questo è più difficile in inverno, perché quando l'aria diventa più fredda, la sua capacità di trattenere l'acqua diminuisce. La minore umidità tende a seccare le vie respiratorie. Questo è uno dei motivi per cui molti virus delle vie respiratorie superiori, come l'influenza, fioriscono in inverno.

mascherine ffp2

Il dottor Courtney e il dottor Bax hanno ipotizzato che le mascherine possono aiutare a mantenere l'umidità. Hanno ragionato sul fatto che, quando una persona espira, il vapore acqueo si condensa all'interno di una maschera. Poi, all'inalazione, l'aria secca che passa attraverso la maschera raccoglierebbe l'acqua depositata e la riporterebbe nel tratto respiratorio e nei polmoni. Questo potrebbe dare al sistema immunitario di chi indossa la mascherina un vantaggio significativo.

mascherina ffp2

Desiderosi di testare la loro idea, i ricercatori hanno controllato diverse mascherine a 37°C, 22°C e 8°C. Hanno respirato in una scatola sigillata con strumenti sensibili e hanno calcolato i livelli di umidità nelle loro vie respiratorie superiori. Hanno scoperto che, anche se tutte le mascherine hanno aumentato i livelli di umidità in una certa misura, la mascherina di cotone pesante ha fatto meglio di tutte.

mascherina ffp2 1

Nella stanza più calda ha aumentato l'umidità relativa dell'aria ispirata di oltre il 50%, rispetto alla respirazione senza mascherina. Nella stanza fredda, quel numero è salito al 300% (le altre mascherine hanno registrato cifre tra il 150% e il 225%). Questo suggerisce che, oltre a filtrare almeno alcune delle particelle virali che galleggiano nell'aria, le mascherine aiutano a mantenere i livelli di muco di una persona alti e benefici.

mascherina ffp2 3 mascherina ffp2 2 mascherina ffp2 5 mascherina ffp2 4 doppia mascherina double masking double masking anthony fauci con doppia mascherina joe biden doppia mascherina 1