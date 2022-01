8 gen 2022 08:12

MATTARELLA HA FIRMATO IERI SERA IL DECRETO LEGGE SULLE MISURE ANTI COVID, CHE E' STATO ANCHE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE ED È IN VIGORE DA OGGI - PER GLI OVER 50 (CHE SONO OBBLIGATI AL VACCINO) BECCATI SUL LUOGO DI LAVORO SENZA GREEN PASS RAFFORZATO, LA SANZIONE È RADDOPPIATA IN CASO DI REITERATA VIOLAZIONE...