MEGLIO IL CUSCINO IN FACCIA DELLA MASCHERINA DURANTE IL SESSO - OTTAVIO CAPPELLANI: ''DOPO AVER CONSIGLIATO I GLORY HOLE E SCONSIGLIATO GLI ANILINGUS, ORA LA COMUNITÀ SCIENTIFICA RACCOMANDA GLI AMPLESSI A BOCCA COPERTA. LE PROSTITUTE SVIZZERE AVEVANO CHIESTO DI RIAPRIRE I BORDELLI MA SOLO CON LA PECORINA, VINICIO CAPOSSELA HA DETTO CHE LE MASCHERINE DANNO FASCINO ALLE DONNE. SOLO ALLE DONNE BRUTTE? NO, CAPOSSELA HA SPIEGATO CHE…''

Ottavio Cappellani per ''La Sicilia''

La direttrice sanitaria del Canada ha consigliato di fare sesso con la mascherina. Ma se volete un consiglio non utilizzatela per i rapporti orali altrimenti rimbalzate. Il medico canadese si chiama Theresa Tam, è cinese, e non si è capito se si tratta di un consiglio bdsm o anti Convid. A naso direi bdsm (è un acronimo che sta per “bondage e sadomaso”, cioè vi legate e poi cercate di farvela pagare a vicenda).

I giornalisti hanno intervistato i virologi. Pregliasco ha detto: “Buona idea”, poi ci ha pensato su e ha aggiunto “però è difficilmente applicabile” (invece aprire le discoteche consigliando di ballare a un metro di distanza era applicabile). Bassetti ha detto: “Se non l’avesse detto la direttrice sanitaria del Canada mi sarei fatto una grassa risata”, a testimonianza che di minchiate i medici ne dicono molte ma i colleghi reagiscono con un certo aplomb: siamo nelle mani dell’aplomb.

murales sesso e coronavirus

A giugno il dipartimento della salute di New York aveva consigliato di fare sesso attraverso i “glory hole”, che sarebbero delle pareti con un buco al centro. Indovinate cosa si mette nel buco? I glory hole sono solitamente situati in cinema porno, negozi di sex toys “con la prova” e locali per scambisti: che, a livello infettivo generale, sono molto pericolosi, e anche a livello ortopedico perché, letteralmente, si scivola sullo sperma.

Ma già a marzo “The Guardian”, quotidiano inglese, sconsigliava la pratica dell’anilingus mandando nel panico tutti coloro che volevano fare carriera nella politica, nello spettacolo, nell’accademia, nella cultura, insomma mandando nel panico tutti coloro che volevano fare carriera. Lo stesso quotidiano consigliava l’uso delle videochiamate (senza nipotini e nonni si suppone).

MANIFESTO A BORGOSESIA SUL SESSO E IL CORONAVIRUS 1

A maggio le prostitute svizzere avevano proposto di riaprire i bordelli (in Svizzera sono legali) consentendo soltanto rapporti sessuali a 90 gradi. Non centigradi. Quella si chiama sauna. Consigliavano inoltre di areare la stanza dopo ogni prestazione (dal che si deduce che prima non li areavano) e volevano introdurre il divieto di toccare gli indumenti personali dei clienti: si poteva toccare il cliente nudo, ma non la sua cravatta. Poi uno dice che gli svizzeri…

Su un sito specializzato in medicina, nella pagina dedicata alle corrette pratiche sessuali durante il Covid, scrivono, testualmente: “autoerotismo e masturbazione non comportano alcun pericolo”. Si evince che esistono persone che hanno il dubbio di autocontagiarsi, ma non specificano se la masturbazione è intesa in solitaria o se è possibile andare in giro masturbando la gente che si incontra. Dicono solo che l’importante è lavarsi le mani. Su un altro sito medico si consiglia di indossare il preservativo in maniera corretta: annodarlo con un grazioso fiocco in punta non vale.

Vinicio Capossela (cantante) ha detto che le mascherine danno fascino alle donne. Ovviamente sui social è nato il dibattito. Intendeva forse dire che danno fascino alle donne brutte? No, Capossela ha detto che lui indossa sempre un cappello, perché c’è fantasia da applicare, il cappello fa un po’ bandito… così la mascherina fa un po’ donna orientale, la mascherina è un cappello per la bocca”.

D’accordo la fantasia, ma io non ho mai visto una donna orientale con un cappello sulla bocca. Bisogna chiedere a Theresa Tam.

SESSO IN MASCHERA

A proposito, avrei un’altra domanda per la direttrice sanitaria canadese: dato che la mascherina non è sempre di design, ecco, se non sembra irrispettoso, io, voglio dire, ma il buon vecchio cuscino sulla faccia non è una soluzione per molte cose?

