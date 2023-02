MENOPAUSA, PIÙ SESSO! - DOPO I CINQUANT'ANNI, LE DONNE SONO SOGGETTE A UN CALO DEL DESIDERIO SESSUALE E LO STOP ALLA PRODUZIONE DI ORMONI POSSONO CAUSARE DOLORE E SECCHEZZA VAGINALE - EPPURE, SMETTERE DI FARE SESSO È UN ERRORE VISTO CHE, OLTRE A NON DOVERSI PREOCCUPARE DEI CONTRACCETTIVI, IL SESSO AIUTA A MANTENERE LA MUSCOLATURA VAGINALE E PREVENIRE PROBLEMATICHE E DISFUNZIONI SESSUALI - DAGLI INTEGRATORI ALLA TERAPIA DI COPPIA: I CONSIGLI PER GODERE DOPO I 50 ANNI…

La menopausa non è più quella di trent'anni fa, vissuta come l'inizio di una fase calante della femminilità e, quindi, anche della sessualità. Oggi le donne tra i 48 e i 55 anni sono ancora in piena forma fisica, spesso all'apice della loro carriera o pienamente realizzate sia sul piano professionale che familiare e di rinunciare a qualcosa non ne vogliono sapere.

Neppure alla sessualità […] Ma come far sì che la sessualità in menopausa resti un'esperienza piacevole? La risposta, arrivata dagli esperti che hanno partecipato all'evento Magari Sex Passion è semplice e diretta: allenandosi al piacere anche a 50 anni ed oltre.

La menopausa è il periodo nel quale le ovaie cessano la loro attività e, di conseguenza, la produzione di ormoni estrogeni e progestinici. La carenza estrogenica può causare dolore e secchezza vaginale, […] Eppure, smettere di fare sesso è un errore. […]

Anche se razionalmente le donne in menopausa sanno bene che non è ancora tempo di rinunciare alla sessualità, devono però fare i conti con l'inevitabile calo del desiderio sessuale. […] spiega Roberta Rossi, psicoterapeuta, sessuologa e presidente dell'Istituto di Sessuologia Clinica. "Il calo del desiderio sessuale è dovuto ai diversi cambiamenti che si verificano - ormonali, fisici, individuali e di coppia […]".

In effetti, ci si può lavorare senza rassegnarsi come spiega la sessuologa: "Si può intervenire con farmaci o integratori, si può lavorare sui cambiamenti del corpo per renderli maggiormente accettabili, si può lavorare sulla coppia per far comprendere che la menopausa non è la fine della sessualità, che possono essere scoperti anche modi nuovi per vivere l'intimità e permettersi di godere della sessualità anche in questa fase, scevra tra l'altro della preoccupazione contraccettiva, e buttando un occhio anche alla salute sessuale del partner".

[…] D'altra parte, il sesso in menopausa non è solo possibile, ma addirittura raccomandabile. "In medicina spesso diciamo che la funzione fa l'organo e questo vale anche per l'apparato genitale femminile. Mantenere un'attività sessuale di tipo penetrativo può contribuire a mantenere l'elasticità dei tessuti vaginali", spiega Roberto Bernorio, ginecologo, sessuologo e vicepresidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica che aggiunge: "[…] Mantenersi sessualmente attive in menopausa può quindi svolgere un ruolo preventivo nei confronti di molte problematiche e disfunzioni della sessualità".

[…] Per allenarsi al piacere dopo la menopausa può essere d'aiuto anche la Sex Gym, ginnastica per il sesso che trae ispirazione dai celebri esercizi di Kegel, ideati dal ginecologo statunitense Arnold Kegel con l'obiettivo di esercitare la muscolatura del pavimento pelvico (che sostiene utero, uretra, vescica e retto). […] Rendere più elastica la muscolatura vaginale servirà a contrastare il cedimento dei tessuti, che a partire dai trent'anni può verificarsi per fattori vari (gravidanza, obesità, menopausa) e a migliorare pertanto la percezione del piacere femminile, incluso per riflesso quello maschile.

A volte l'anorgasmia può derivare anche da condizioni di eccessivo aumento di tono nella muscolatura della donna. È, quindi, importante avere consapevolezza della propria muscolatura ed esercitarla in modo appropriato a seconda che si sia ipertoniche o al contrario ipotoniche. […]