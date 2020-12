MI FAUCI L'INIEZIONE - IL VIROLOGO-IN-CHIEF SI FA VACCINARE IN DIRETTA TV: ECCO COME HA MOTIVATO LA SCELTA (VIDEO) - NEGLI USA I CASI SUPERANO I 18 MILIONI (319MILA MORTI) E SONO GIÀ STATI SOMMINISTRATI OLTRE 600MILA VACCINI - LA SVIZZERA METTE IN ''QUARANTENA RETROATTIVA'' GLI SCIATORI BRITANNICI ARRIVATI NEL PAESE - 36 CASI DI COVID PERSINO IN ANTARTIDE: ERA L'ULTIMO CONTINENTE ''PULITO'' - NUOVA STRETTA IN COREA DEL SUD

Da www.repubblica.it

Gli Stati Uniti hanno superato i 18 milioni di casi di contagio da Covid-19. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Il numero dei decessi dall'inizio della pandemia è di 319.190.

Fauci si vaccina in diretta tv

ANTHONY FAUCI SI FA VACCINARE IN DIRETTA

"E' importante essere qui perché il vaccino è un'opportunità per tutti". Con queste parole l'immunologo più famoso degli Usa, Anthony Fauci, si è sottoposto al vaccino Moderna. L'immunizzazione dal Covid di uno dei maggiori esperti americani è stata seguita in diretta tv su tutti i canali nazionali. Al termine dell'operazione, durata un minuto, Fauci è stato salutato da un applauso dalla platea. Con lui si sono vaccinati il segretario alla Salute Alex Azar e il direttore dei National Institutes of Health Francis Collins.

Usa, somministrati oltre 600mila vaccini

Negli Stati Uniti sono stati somministrati fino ad ora 614.117 vaccini, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). L'Operazione Warp Speed, voluta dal presidente Donald Trump, ha consegnato oltre 4,6 milioni di dosi in tutti gli Stati dallo scorso 13 dicembre. Le dosi spedite sono sia di PfizerBionTech e sia di Moderna mentre quelle somministrate sono solo Pfizer che ha ottenuto l'autorizzazione d'emergenza una settimana prima.

Usa, tampone per chi arriva dal Regno Unito

La Casa Bianca sta valutando l'opportunità di chiedere ai viaggiatori che arrivano negli Usa dal Regno Unito di provare la loro negatività al Covid-19 fornendo l'esito del tampone effettuato nelle precedenti 48 o 72 ore. Lo riporta la Cnn, precisando che di questa ipotesi si è discusso ieri durante la riunione della task force sul coronavirus e che il piano sarà sottoposto oggi al presidente Donald Trump. Dall'annuncio del premier britannico Boris Johnson sulla scoperta di una nuova variante del virus ancora più contagiosa, sono oltre 40 le nazioni che hanno bloccato i collegamenti aerei con il Regno Unito.

anthony fauci

Antartide, 36 casi di Covid. Il continente era Covid free

L'Antartide, finora l'unico continente dichiarato "virus free" si contagia: 36 casi di coronavirus sono stati registrati in un una base cilena. Secondo quanto riportato dai media cileni il focolaio è stato individuato nella base General Bernardo O'Higgins Riquelme, che è una delle 13 basi cilene in Antartide. I contagiati, 26 militari e 10 addetti alla manutenzione, sono già stati trasferiti in Cile, fa sapere l'esercito cileno che afferma in una dichiarazione che "grazie alla tempestiva azione preventiva è stato possibile" individuare i casi, secondo quanto riporta Newsweek.

Contagiati anche tre membri dell'equipaggio della nave inviata a prestare aiuto alla base. Al momento della diffusione massiccia della pandemia, la scorsa primavera, in Antartide iniziava l'inverno ed i sei mesi di notte continua, e i ricercatori che sono rimasti chiusi, isolati nelle loro basi. Ma il ritorno del sole e l'arrivo di nuovi ricercatori nelle decine di basi ha portato il virus nella più fredda e inospitale area del mondo.

Germania, chiusura dei confini con Regno Unito e Sudafrica fino al 6 gennaio

moderna

La Germania sta prolungando "fino al 6 gennaio" la chiusura dei suoi confini con il Regno Unito e il Sudafrica, colpiti dalla comparsa di una variante del virus Covid-19 più contagiosa, ha annunciato il ministero di Martedì della salute. La sospensione dei collegamenti con "treno, autobus, nave e aereo" e il divieto generale di ingresso nel territorio di persone provenienti da questi paesi erano inizialmente previste fino al 31 dicembre. Le persone "aventi diritto di soggiorno in Germania", o "residenza abituale" nel paese, possono tuttavia essere autorizzate a entrare "previo accordo del Ministero dell'Interno" a partire dal primo gennaio.

Germania, la polizia controllerà il rispetto delle regole a Natale e Capodanno

Durante le festività di Natale e Capodanno, le forze dell'ordine tedesche controlleranno "severamente" il rispetto delle restrizioni per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha dichiarato il vicesegretario del Sindacato della polizia tedesca (Gdp), Joerg Radek, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano Sueddeutsche Zeitung. In particolare, Radek ha affermato che le forze dell'ordine stanno aumentando la loro presenza nei luoghi pubblici, al fine di monitorare il rispetto delle norme anti-Covid.

antartide

Tuttavia, la polizia "non andrà di casa in casa senza motivo a contare quante persone sono sedute a tavola". Tuttavia se la polizia riceverà indicazioni in merito alla violazione delle disposizioni anticontagio, "indagherà". È altamente probabile che la mutazione del coronavirus, trovata in Gran Bretagna, esista anche in Germania, ha detto martedì il capo dell'istituto sanitario Robert Koch Institute (RKI), aggiungendo, tuttavia, che non c'erano ancora dati precisi.

Svizzera, finiscono in quarantena "retroattiva" gli sciatori britannici già arrivati nel Paese

Dopo aver deciso di lasciare aperte le proprie piste di sci, la Svizzera corre ai ripari. Dopo la notizia del nuovo ceppo più aggressivo di Sars-Cov2 nel Regno Unito, è stata decisa una quarantena retroattiva: d'ora in poi non solo rifiuterà i turisti britannici, ma annuncia che chiunque sia arrivato prima del 14 dicembre dalla Gran Bretagna o dal Sud Africa sarà messo in isolamento per dieci giorni. Sarebbero 10 mila. Lo riporta Courrier InternationaI. "Negli ultimi due mesi", ricorda Le Matin, "il governo Vallese guidato da Christophe Darbellay ha fatto dell'apertura di località invernali una priorità assoluta. Con l'avvicinarsi delle vacanze, i resort da Champéry a Zermatt si sono riempiti come al solito, e anche di più".

controlli variante inglese

Ma da lunedì 21 dicembre la Confederazione elvetica rifiuterà chi proviene da Gran Bretagna e Sud Africa e ha sospeso i suoi collegamenti aerei. Questi viaggiatori "sono particolarmente numerosi a Verbier, nel Vallese", riferisce la Radio e la televisione svizzera, affermando che l'ufficio turistico sta richiamando tutti gli ospiti della località per trovare i turisti arrivati nei giorni scorsi". Le autorità stanno studiando la possibilità di organizzare voli di ritorno.

Irlanda, nuovo lockdown ma soft e dopo le feste

L'Irlanda chiuderà ristoranti, pub che servono cibo e alcuni negozi dalla vigilia di Natale, meno di un mese dopo essere usciti dal precedente blocco dopo che i funzionari sanitari avevano avvertito che il paese era rapidamente precipitato in una terza ondata di infezioni da Covid-19. L'Irlanda ha uno dei tassi di incidenza più bassi di Covid-19 in Europa dopo aver chiuso temporaneamente negozi, bar e ristoranti a inizio ottobre. Tuttavia, la media di cinque giorni di nuovi casi è quasi raddoppiata in soli quattro giorni, spingendo il governo a cambiare tattica: dopo Natale torneranno le restrizioni fino al 12 gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro Micheal Martin. In questa fase viene consigliato di restare in casa il più possibile ma i negozi anche non essenziali resteranno aperti. I saldi tradizionali di gennaio sono stati spostati e le scuole resteranno aperte

la variante inglese in italia

Slovenia, al via test di massa

Sono iniziati oggi in Slovenia test rapidi volontari di massa sulla popolazione, con l'obiettivo di testare un quarto della popolazione. La prima fase dei test durerà fino a giovedì ed è aperta a tutti, mentre la seconda, prevista dopo Natale, si focalizzerà su lavoratori essenziali come insegnanti, militari e agenti di polizia. Più di un centinaio di persone si sono messe in fila stamattina a Lubiana per sottoporsi ai test, disponibili anche in altre tredici città. Il progetto dei test di massa mira a "contenere la diffusione del virus, riducendo il numero dei ricoverati e i decessi", ha spiegato lunedì Marija Magajne, del ministero della Salute. I risultati saranno forniti ai cittadini nel giro di 15 minuti, insieme ad eventuali istruzioni per chi si rivelerà positivo.

Corea del Sud, verso una nuova stretta delle restrizioni

Secondo il quotidiano Korea Herald, le autorità sanitarie del Paese stanno per imporre nuove restrizioni per arginare la propagazione dei contagi. Il governo sudcoreano ha mobilitato le forze armate per rafforzare il sistema di monitoraggio e controllo sanitario teso a contenere la propagazione della pandemia. Ai militari è stato affidato il controllo dei siti per gli esami diagnostici nell'area metropolitana di Seul durante gli orari notturni e nei fine settimana. Il primo ministro della Corea del Sud, Chung Sye-kyun, ha annunciato che il numero delle persone in quarantena domiciliare è di oltre 70mila, una cifra senza precedenti nel Paese dall'inizio della pandemia.