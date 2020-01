18 gen 2020 14:15

A MILANO HANNO LA PUZZA SOTTO IL NASO MA NON SARÀ PIÙ DI SIGARETTA - PRIMA O POI DOVEVA SUCCEDERE: ''IN CITTÀ NON SI FUMERÀ PIÙ ALL'APERTO''. L'ANNUNCIO DEL SINDACO SALA, CHE IMPORRÀ SUBITO IL DIVIETO ALLE FERMATE DEI MEZZI PUBBLICI O NELLE CODE PER I SERVIZI COMUNALI. ''POI ENTRO IL 2030 LO ESTENDEREMO A TUTTO IL COMUNE''