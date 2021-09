3 set 2021 08:50

UN MOTIVO IN PIÙ PER VACCINARSI – UNO STUDIO CONDOTTO DAL KING’S COLLEGE DI LONDRA HA SCOPERTO CHE LA VACCINAZIONE CONTRO IL CORONAVIRUS DIMEZZA IL RISCHIO DI CONTRARRE IL “LONG COVID” – NELLA RICERCA, SOLTANTO LO 0,2% DEI CITTADINI TOTALMENTE VACCINATI SI È CONTAGIATO E SOLTANTO IL 5% HA AVUTO SINTOMI OLTRE LE QUATTRO SETTIMANE, MENTRE NEL GRUPPO DI NON VACCINATI IL DATO ERA DELL'11%...