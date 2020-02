19 feb 2020 12:00

MUSICA, DOTTORE! – A LONDRA UNA 53ENNE HA SUONATO IL VIOLINO DURANTE L’ASPORTAZIONE DI UN TUMORE AL CERVELLO: PER LA VIOLINISTA C’ERA IL RISCHIO DI PERDERE IL CONTROLLO DELLA MANO SINISTRA, MA I MEDICI HANNO STUDIATO IL SUO CERVELLO IN SALA OPERATORIA, INDIVIDUANO QUELLE AREE DA NON TOCCARE PER NON CREARE DANNI PERMANENTI… VIDEO