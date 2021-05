NASCI MASCHIO E SOTTO AL CHILO? INVECCHIERAI PRIMA DEGLI ALTRI - UNO STUDIO CANADESE SUI BAMBINI PREMATURI NATI CON UN PESO MOLTO BASSO HA SCOPERTO CHE A 30 ANNI NE DIMOSTRANO BIOLOGICAMENTE CINQUE DI PIU' RISPETTO AI LORO COETANEI - NESSUNA DIFFERENZA E' STATA RILEVATA PER LE DONNE - IL TEAM DI SCIENZIATI HA UTILIZZATO L'ANALISI DEL DNA PER CONFRONTARE I GRUPPI

Dagotraduzione dal DailyMail

Bambini prematuri

I bambini nati premutari comn un peso alla nascita estremamente basso (inferiore al chilo, chiamato ELBW) invecchiano più velocemente dei loro coetanei: all'età di 30 anni, dimostrano biologicamente 5 anni in più rispetto ai loro coetanei.

I ricercatori della McMaster University, in Canada, hanno portato avanti uno studio per scoprire l'età biologica di 92 individui, tutti di età compresa tra i 30 e i 35 anni. Hanno scoperto così che gli uomini nati con un peso ELBW sono in media di 4,6 anni più vecchi biologicamente rispetto ai loro coetanei. Una differenza che non si riscontro invece nelle donne.

Bambini prematuri 2

«Sebbene non sia chiaro il motivo per cui negli uomini ELBW si osserva un invecchiamento biologico accelerato, ciò suggerisce che le esposizioni prenatali svolgono un ruolo importante», ha affermato Ryan Van Lieshout, a capo dello studio.

I risultati, ha osservato, si aggiungono alla ricerca precedente che ha concluso che i ragazzi ELBW sono più vulnerabili agli stress prenatali rispetto alle bambine di peso simile.

Bambini prematuri 3

«Questo risultato evidenzia la necessità di monitorare la salute dei nati pretermine per tutta la durata della loro vita». I risultati, ha aggiunto, «sottolineano anche la necessità di avvisare gli uomini ELBW e di promuovere un invecchiamento sano in modo che possano mitigare in modo proattivo questi rischi».

I risultati completi dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Pediatrics.

Bambini prematuri 4

L'indagine fa parte del più antico studio al mondo sui bambini ELBW, iniziato nel 1977 e proseguito fino ad oggi monitorando lo stato di salute dei suoi soggetti.

Il team ha utilizzato l'analisi del DNA per confrontare l'età biologica di 45 degli individui ELBW con 47 loro coetanei nati con un peso normale.