30 mar 2024 14:36

I NEMICI IN CASA - LE CELLULE NERVOSE PRESENTI NEL CERVELLO SONO A RISCHIO A CAUSA DI PRODOTTI CHIMICI COMUNEMENTE PRESENTI IN CASA, COME DISINFETTANTI, COMPOSTI TROVATI IN SAPONI E RITARDANTI DI FIAMMA SPESSO USATI IN MOBILI E APPARECCHI ELETTRONICI - QUESTE SOSTANZE, QUANDO VENGONO INALATE, DANNEGGIANO LE CELLULE E POTREBBERO CAUSARE RITARDI NELLO SVILUPPO COGNITIVO, DISFUNZIONI MOTORIE E SVILUPPO…