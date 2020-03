NESSUNO NE PARLA, MA LA SITUAZIONE IN SVIZZERA È DECISAMENTE PREOCCUPANTE: HANNO LA PIÙ ALTA PREVALENZA DI CASI AL MONDO (IN PROPORZIONE ALLA POPOLAZIONE) - CI SCRIVE UNA LETTRICE: ''NON E' VERO CHE NON ADOTTIAMO MISURE DI CONTENIMENTO, OGGI IL GOVERNO HA ANNUNCIATO CHE TRACCIA ANONIMAMENTE I MOVIMENTI DEI CELLULARI. NON ABBIAMO LO SHUTDOWN TOTALE PERCHE' SIAMO PIU' DISCIPLINATI, MA CI ASPETTIAMO CHE ARRIVI SE...''

Cherubino Di Lorenzo, ricercatore dell'Università La Sapienza di Roma, su Facebook:

Nessuno ne parla, ma la situazione in Svizzera è decisamente preoccupante.

Hanno la più alta prevalenza di casi al mondo, pur facendo meno tamponi che da noi, e non applicano alcun contenimento, se non blandamente in Ticino.

La Confederazione Elvetica potrebbe insomma diventare il serbatoio delle future ondate di ritorno e vanificare tutte le chiusure che il resto d'Europa sta attuando.

Riceviamo e pubblichiamo:

Ho appena letto l'articolo riguardanta Corona-Virus in Svizzera e non me la sento di non informarvi.

non é vero, che non applichino nessun contenimento. Tutte le scuole sono chiuse, aperti solo i negozi di merce di prima necessità, chiusi gli enti al pubblico ecc. Non é permesso stare fuori insieme, se non a distanza di 2 metri l'uno dall'altro, vietati anche qui tutti i tipi di attività di gruppo, che siano pubbliche o private. io lavoro per le forze dell'ordine (polizia di stato) e so che vengono contate e protocollate le violazioni e che lo stato si regola secondo questi numeri.

Appena oggi il governo svizzero ha pubblicamente dichiarato che controllano, anonimamente, gli spostamenti delle persone tramite i cellulari. Non abbiamo lo shutdown totale perché evidentemente siamo piu' disciplinati, ma ci aspettiamo che arrivi se questa disciplina venisse a mancare.

Quindi, per cortsia, non pubblicate castronate piantate in aria.

Rosella Gmünder-Vitto

