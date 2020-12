30 dic 2020 08:54

E NOI CHE SIAMO, STRONZI? (SÌ) - VIA LIBERA NEL REGNO UNITO AL VACCINO ASTRAZENECA-OXFORD. È UNA SVOLTA PER LA CAMPAGNA VACCINALE: ESSENDO ''FATTO IN CASA'' (ASTRAZENECA È INGLESE) IL PAESE AVRÀ UN NUMERO ALTISSIMO DI DOSI PRONTE SUBITO. GIÀ ORDINATI 100 MILIONI DI FIALE - IN EUROPA FANNO SAPERE INVECE CHE L'OK NON ARRIVERÀ MANCO TRA UN MESE